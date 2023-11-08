Реал Мадрид спокойно победил Брагу
Перед матчем с Брагой у Реала неожиданно возникли проблемы с позицией вратаря: Кепа Аррисабалага получил травму, поэтому место в воротах пришлось занять номинально третьему голкиперу команды Андрею Лунину.
Украинцу уже на первых минутах пришлось показывать свой талант: он отбил пенальти на ворота Реала.
А затем партнеры Лунина сделали результат: Браим Диаш, Винисиус Жуниор и Родриго забили по голу и принесли Реалу комфортную победу 3:0.
В другом матче группы С сегодня Наполи и Унион поделили очки (0:0).
Реал занимает первое место в группе С. В следующем туре Мадрид на своем поле встретится с Наполи. В этой игре “меренги” могут обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Брага сейчас занимает третье место в таблице. Шансы за плей-офф Лиги чемпионов УЕФА остались лишь теоретические. Через три недели Брага дома будет играть против Унион Берлин.
Реал Мадрид - Брага 3:0
Голы: Браим Диас 27, Винисиус Жуниор 58, Родриго 61
Незабитый пенальти: Джало (Брага) 6