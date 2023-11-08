Реал Мадрид спокойно победил Брагу

Перед матчем с Брагой у Реала неожиданно возникли проблемы с позицией вратаря: Кепа Аррисабалага получил травму, поэтому место в воротах пришлось занять номинально третьему голкиперу команды Андрею Лунину.

Украинцу уже на первых минутах пришлось показывать свой талант: он отбил пенальти на ворота Реала.

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Andriy Oleksiyovych Lunin pic.twitter.com/kF9qcOXbsj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023

А затем партнеры Лунина сделали результат: Браим Диаш, Винисиус Жуниор и Родриго забили по голу и принесли Реалу комфортную победу 3:0.

В другом матче группы С сегодня Наполи и Унион поделили очки (0:0).

Реал занимает первое место в группе С. В следующем туре Мадрид на своем поле встретится с Наполи. В этой игре “меренги” могут обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Брага сейчас занимает третье место в таблице. Шансы за плей-офф Лиги чемпионов УЕФА остались лишь теоретические. Через три недели Брага дома будет играть против Унион Берлин.

Реал Мадрид - Брага 3:0

Голы: Браим Диас 27, Винисиус Жуниор 58, Родриго 61

Незабитый пенальти: Джало (Брага) 6