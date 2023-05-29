Мадридский “Реал” близок к трансферу нападающего “Эспаньола” из Барселоны Хоселу, сообщает Relevo.

По сведениям источника, футболист достанется королевскому клубу бесплатно. Форвард сможет расторгнуть контракт с каталонцами, так как его клуб вылетел из Ла Лиги. В “Реале” он станет дублером основного нападающего Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 33-летний Хоселу провел за “Эспаньол” 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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