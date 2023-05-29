"Челси" готов заплатить 150 млн евро за лидера "Реала"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему мадридского “Реала” и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 150 миллионов евро. Если трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории обоих клубов.

Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть Испанию из-за проблем с проявлением расизма со стороны фанатов.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус Жуниор провел за “Реал” 54 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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