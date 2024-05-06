EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Премьер-лига подготовила интересное нововведение на ближайший матч

Премьер-лига подготовила интересное нововведение на ближайший матч

Новости футбола Сегодня, 06:38
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Еще больше зрелищности. Премьер-лига протестирует новую камеру в сегодняшнем матче Фото с сайта tvbeurope.com / Автор неизвестен

За последние несколько лет зрители английского футбола увидели множество инноваций в области операторской работы. На полях стали появляться дополнительные камеры, их прикрепляли к игрокам, над полями запускали дронов, в сама игра снималась с уймы различных ракурсом.

Так, к примеру, во время прошлого межсезонья звезды Астон Виллы Юри Тилеманс и Ньюкасла Бруно Гимарайнс стал одними из немногих игроков, к кому была прикреплена камера во время матча. Стоит сказать, что кадры, полученные после записи, оказались невероятными.

Теперь Премьер-лига объявила, что во время сегодняшнего матча между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед они испытают новую функцию. К арбитру поединка Джарраду Джиллетту будет прикреплена так называемая RefCam, что позволит всем желающим посмотреть на момент в матче со стороны арбитра.

Сама камера представляет собой специальное устройство, которое интегрировано в систему связи арбитра.

К сожалению, запись не будет доступна сразу по окончанию матча, но в Премьер-лиге уверили, что она полностью будет опубликована позднее.

На данный момент это описывается как одноразовый эксперимент в рамках документально фильма, но стоит понимать, что в случае успешного применение этого устройства Премьер-лига будет рассматривать вопрос его внедрения на постоянной основе.

Данная концепция была опробована прошлым летом в США, когда Арсенал выступал против сборной всех звезд МЛС. Тогда это устройство себя отлично зарекомендовало, а фанаты были в восторге от такого ракурса.

Такие видео позволяют увидеть живую реакцию игроков и другой ракурс на ключевые моменты матча. На видео можно заметить моменты общения судьи с игроками, которые могли не попасть в основную трансляцию. Также в таких видео можно посмотреть на моменты общения арбитра с игроками и медицинским персоналом во время пауз в игре

Связанные команды и лиги
Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости футбола Вчера, 13:29 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
Новости футбола Вчера, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Еще один клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью Новости футбола Вчера, 05:56 Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола 04 мая 2024, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:33 Слот рассказал об одной вещи, которую сделает в случае перехода в Ливерпуль Новости футбола Сегодня, 08:14 Атлетико Мадрид планирует вернуть из аренды в Барселоне своего нападающего Новости футбола Сегодня, 08:06 Daily Weekend. Байер – рекордсмен европейского футбола, Ювентус становится Ничьентусом Новости футбола Сегодня, 07:38 Вест Хэм определился с новым тренером. Им станет бывший наставник Реал Мадрида Новости футбола Сегодня, 07:27 «В футболе может всякое случиться». Трансферная цель Арсенала и Атлетико заговорил о своём будущем Новости бокса Сегодня, 07:11 Тайсон Фьюри сменил отношение к Александру Усику и начал его хвалить Новости футбола Сегодня, 06:38 Премьер-лига подготовила интересное нововведение на ближайший матч Новости MMA Сегодня, 06:11 Скала начал тренировки в ММА. Но почему мы не увидим его в октагоне? Новости футбола Сегодня, 05:35 Зинедин Зидан сделал свой прогноз на матч Реал Мадрида и Баварии Мюнхен. Кто же выйдет в финал? Новости футбола Сегодня, 05:08 Уйдет вместе с Клоппом? Дарвин Нуньес намекает на расторжения контракта с Ливерпулем
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Кроули Таун – МК Донс прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Верес – Минай прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Шермок Роверс – Уотерфорд прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Аль-Гаиш — Аль-Масри прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Пайрамидс — Фьючер прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Салернитана — Аталанта прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Крю Александра – Донкастер Роверс прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Антальяспор – Пендикспор прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Коньяспор – Фенербахче прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Эксельсиор – Неймеген прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года