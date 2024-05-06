Премьер-лига подготовила интересное нововведение на ближайший матч

За последние несколько лет зрители английского футбола увидели множество инноваций в области операторской работы. На полях стали появляться дополнительные камеры, их прикрепляли к игрокам, над полями запускали дронов, в сама игра снималась с уймы различных ракурсом.

Так, к примеру, во время прошлого межсезонья звезды Астон Виллы Юри Тилеманс и Ньюкасла Бруно Гимарайнс стал одними из немногих игроков, к кому была прикреплена камера во время матча. Стоит сказать, что кадры, полученные после записи, оказались невероятными.

Теперь Премьер-лига объявила, что во время сегодняшнего матча между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед они испытают новую функцию. К арбитру поединка Джарраду Джиллетту будет прикреплена так называемая RefCam, что позволит всем желающим посмотреть на момент в матче со стороны арбитра.

Сама камера представляет собой специальное устройство, которое интегрировано в систему связи арбитра.

К сожалению, запись не будет доступна сразу по окончанию матча, но в Премьер-лиге уверили, что она полностью будет опубликована позднее.

На данный момент это описывается как одноразовый эксперимент в рамках документально фильма, но стоит понимать, что в случае успешного применение этого устройства Премьер-лига будет рассматривать вопрос его внедрения на постоянной основе.

Данная концепция была опробована прошлым летом в США, когда Арсенал выступал против сборной всех звезд МЛС. Тогда это устройство себя отлично зарекомендовало, а фанаты были в восторге от такого ракурса.

Такие видео позволяют увидеть живую реакцию игроков и другой ракурс на ключевые моменты матча. На видео можно заметить моменты общения судьи с игроками, которые могли не попасть в основную трансляцию. Также в таких видео можно посмотреть на моменты общения арбитра с игроками и медицинским персоналом во время пауз в игре