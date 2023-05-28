Мбаппе выдвинул серьезное требование руководству ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба требование по усилению состава в летнее трансферное окно, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, форвард ждет, что клуб сформирует мощную команду вокруг него. Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ купил сильного центрального нападающего, который будет отвлекать внимание защитников от него. В связи с этитм парижский клуб рассматривает кандидатуры Рандаля Коло-Муани ("Айнтрахт"), Виктора Осимхена ("Наполи") Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Маркуса Тюрама ("Боруссия" Менхенгладбах) и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии.