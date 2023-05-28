Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади

Испанский вратарь “Пари Сен-Жермен” Серхио Рико госпитализирован в тяжелом состоянии из-за травмы головы, сообщает Marca.

По сведениям источника, голкипер упал с лошади и ударился головой. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. По другой версии, 29-летний испанец стоял на земле и был сбит лошадью с повозкой.

Рико перешел в ПСЖ в сентябре 2020 года из “Севильи”. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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