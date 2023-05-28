Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
Новости футбола Сегодня, 11:15
Фото: инстаграм Серхио Рико/Автор неизвестен
Испанский вратарь “Пари Сен-Жермен” Серхио Рико госпитализирован в тяжелом состоянии из-за травмы головы, сообщает Marca.
По сведениям источника, голкипер упал с лошади и ударился головой. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. По другой версии, 29-летний испанец стоял на земле и был сбит лошадью с повозкой.
Рико перешел в ПСЖ в сентябре 2020 года из “Севильи”. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Роналду впервые в карьере два года не выигрывает титулы.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером
Новости футбола Сегодня, 09:57 "Шахтер" стал чемпионом Украины
Новости футбола Вчера, 16:54 Месси принес ПСЖ титул чемпиона Лиги 1
Новости футбола Вчера, 16:13 Клуб Криштиану Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии
Новости футбола Вчера, 14:59 Родриго принес "Реалу" победу в гостевом матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 13:42 Руководство "Баварии" отправлено в отставку
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:33 "Арсенал" одержал разгромную победу в заключительном туре АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером Новости футбола Сегодня, 12:55 "Реал" может усилиться нападающим "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 12:42 Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс вызваны в сборную Бразилии на июньские матчи Новости футбола Сегодня, 12:30 Хавбек "Реала" Себальос показал фото своей ноги после удара Акуньи Новости футбола Сегодня, 12:15 "Александрия" - "Заря" - 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:55 "Шахтер" - "Днепр-1" - 3:0 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:42 Тухель решил не уходить из "Баварии" Новости футбола Сегодня, 11:30 "Наполи" упустил победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Сегодня, 11:15 Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Винтертур 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Цюрих - Лугано 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Сьон 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Базель - Грассхоппер 29 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Сивасспор - Коньяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Адана Демирспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Антальяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Гиресунспор - Трабзонспор 30 мая 2023 года