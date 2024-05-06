Скала начал тренировки в ММА. Но почему мы не увидим его в октагоне?

Дуэйн Джонсон, более известен как Скала, поделился в своих социальных сетях видео, на которых он тренируется в смешанных единоборствах. Бывшая звездаWWE отрабатывал удары по подушкам, тейкдауны и вступал в спарринги.

На фоне недавнего возвращения Скалы вWWE можно посчитать, что он принял решение сменить вид спорта и попробовать себя в ММА. Но это не так. Дуэйн Джонсон таким образом готовится к сьемкам фильма «Крушащая машина», который выйдет в прокат в следующем году.

Картина расскажет историю чемпиона смешанных единоборств и UFC Марка Керра. О сьемках этого фильма сам Скала объявлял еще пять лет назад. Снимать фильм будет его продюсерская компанияSevenBucksProductions, а сам Джонсон сыграет там главную роль.

Опубликованное видео Скала подписал:

«Тренировочный лагерь ММА. Подготовка к «Крушащей машине» Я учусь каждый день, и это было очень унизительное, интенсивное и мотивирующее путешествие в мир борьбы и становления. Марк Керр — двукратный чемпион турнира UFC в тяжелом весе, чемпион мира по Вале Тудо. Я трудолюбивый человек, но я понял, что с этой ролью мне придется работать усерднее, чем со всем, над чем я когда-либо работал в своей жизни. Эта физическая форма — лишь одна часть большого пути, который действительно является командной работой. Растущий и благодарный».

Фанаты наверняка были бы не прочь увидеть Скалу в октагоне, но смогут увидеть подобное только на экране.