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РБ Лейпциг хочет получить вингера из Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 07:53
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
РБ Лейпциг хочет получить вингера из Ла Лиги Фото: Relevo

В последние дни представители РБ Лейпциг предприняли шаги по подписанию вингера из клуба чемпионата Испании.

Как сообщает Relevo, речь идет о бразильском игроке Реал Бетиса Луисе Энрике. Добавляется, что андалусский клуб осведомлен об интересе к 23-летнему игроку не только со стороны немецкого коллектива.

Игроком так же интересовались Борнмут и Эвертон, но далее интереса дело не дошло, а вот Лейпциг пришёл с конкретным предложением, которое близится к требованию Бетиса, который оценил его в 20 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает игрока куда скромнее – в 12 миллионов евро. Энрике связан контрактом со своим клубом до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за Реал Бетис, в которых отметился одним голом и тремя ассистами. Единственным турниром, где он не совершил результативных действий, стала Лига Европы.

Добавим, что «быки» также интересуются 19-летним Билялом Эль-Ханнусом из бельийского Генка.

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