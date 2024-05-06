Скромненько. Известна цена, за которую Ювентус готов подписать Гринвуда

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно намерен попрощаться со своим опальным вингером Мейсоном Гринвудом, рассчитывая получить за него 40 миллионов фунтов. Правда, претенденты на игрока на такую сумму раскошелиться не готовы.

Так, за 22-летним вингером, который нынешний сезон проводит на правах аренды в Хетафе, следят Атлетико и Ювентус, но, «бянконери», согласно порталуTuttoJuve, не желают отдавать за Гринвуда сумму, которая будет большая за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что для Манчестер Юнайтед приоритетным вариантом будет продать игрока в грядущее трансферное окно, так как его контракт истекает в 2025 году. Но, если по Гринвуду не поступит хорошего предложения, то вингер может отправиться в повторную аренду. Не исключено, что это снова может стать Хетафе.