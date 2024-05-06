EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Челси готовит еще одно крупное предложение Шахтёр Донецку за их лидера

Челси готовит еще одно крупное предложение Шахтёр Донецку за их лидера

Новости футбола Сегодня, 08:54
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Челси готовит еще одно крупное предложение Шахтёр Донецку за их лидера Фото с сайта teamtalk.com / Автор неизвестен

Об интересе многих клубов к лидеру украинского Шахтёр Донецка Георгию Судакову уже ходило множество слухов. Им интересовался Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, а также ряд клубов из Италии. В эту гонку решил вступить и Челси.

Судаков демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне. На его счету девять голов во всех турнирах за команду и один за национальную сборную.

Исполнительный директор Шахтера Сергей Палкин был на Стемфррд Бридж во время разгрома Эвертона 6:0. Считается, что тогда он мог провести переговоры по трансферу Судакова. Стоимость контракта украинца оценивается в£65 млн и наверняка представители Челси хотели уточнить ценник.

После этого Палкин во время общения со СМИ заявил, что к Судакову есть интерес со стороны многих клубов.

«В это летнее окно у него есть большой шанс перейти в несколько крупных клубов.

У нас есть контакты с крупными клубами, некоторые из них не ведут с нами переговоры напрямую».

Напомним, что Судаков может стать вторым украинцем, который перейдет в Челси за последний гол. Прошлым летом лондонцы подписали Михаила Мудрика из Шахтёра. Оба игрока тесно дружат между собой, и Судаков уже подшучивал, что его бывший товарищ по команде скучает по нему в Лондоне.

Связанные команды и лиги
Шахтер Донецк Челси Премьер-лига Украина Премьер-лига Англия
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости футбола Вчера, 13:29 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
Новости футбола Вчера, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Еще один клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью Новости футбола Вчера, 05:56 Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола 04 мая 2024, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:09 Лига чемпионов-2024/25. Список участников этапа Лиги и квалификации Новости футбола Сегодня, 12:59 Байер навяжет Барселоне борьбу за капитана Жироны Новости футбола Сегодня, 12:49 Ньюкасл усилит линию обороны двумя подписаниями, на которые не потратит ни фунта Новости футбола Сегодня, 12:30 Легенда Ливерпуля назвал следующий клуб ван Дейка Новости футбола Сегодня, 12:25 Защитник Атлетико продолжит карьеру в английской Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 11:56 15 лет назад был сыгран один из самых скандальных матчей в истории Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 11:53 Ставки падают. Известно, сколько клубы АПЛ готовы предложить за Тони Новости футбола Сегодня, 11:24 «Летом посмотрим, что будет дальше». Тен Хаг высказался о конфликте с Санчо Новости футбола Сегодня, 11:08 Стали известны имена арбитров, которые будут работать на полуфиналах Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 10:46 Атлетик Бильбао намерен вернуть своего защитника, на котором заработал 65 миллионов евро
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Эксельсиор – Неймеген прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Аль-Ахли – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Удинезе — Наполи прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года от Сергея Коваля Футбол Сегодня Лилль – Лион прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года