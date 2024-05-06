Челси готовит еще одно крупное предложение Шахтёр Донецку за их лидера

Об интересе многих клубов к лидеру украинского Шахтёр Донецка Георгию Судакову уже ходило множество слухов. Им интересовался Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, а также ряд клубов из Италии. В эту гонку решил вступить и Челси.

Судаков демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне. На его счету девять голов во всех турнирах за команду и один за национальную сборную.

Исполнительный директор Шахтера Сергей Палкин был на Стемфррд Бридж во время разгрома Эвертона 6:0. Считается, что тогда он мог провести переговоры по трансферу Судакова. Стоимость контракта украинца оценивается в£65 млн и наверняка представители Челси хотели уточнить ценник.

После этого Палкин во время общения со СМИ заявил, что к Судакову есть интерес со стороны многих клубов.

«В это летнее окно у него есть большой шанс перейти в несколько крупных клубов. У нас есть контакты с крупными клубами, некоторые из них не ведут с нами переговоры напрямую».

Напомним, что Судаков может стать вторым украинцем, который перейдет в Челси за последний гол. Прошлым летом лондонцы подписали Михаила Мудрика из Шахтёра. Оба игрока тесно дружат между собой, и Судаков уже подшучивал, что его бывший товарищ по команде скучает по нему в Лондоне.