Талант из Бельгии. Ливерпуль уже ищет долгосрочную замену Салах

Ливерпуль уже начинает готовится к возможному уходу своего лидера Мохамеда Салаха, интерес к которому летом проявлял саудовский Аль-Иттихад.

Как сообщает Daily Mail, мерсисайдцы следят за 19-летним талантом Генка Билялом Эль Ханнусом. В клубе считают, что в долгосрочной перспективе он будет способен заменить египтянина.

Кроме Ливерпуля, за прогрессом Эль Ханнуса следят Атлетико, Байер и РБ Лейпциг.

Эль Ханнус является одним из наиболее талантливых футболистов Африки. В свои 19 лет он уже отыграл 3 матча за сборную Марокко. В составе Генка на его счету 3 гола и 5 голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.

Также Ливерпуль следит за талантом Палмейраса Луисом Гильерме.