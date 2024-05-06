Иноуэ побывал в нокдауне, но победил Нери и защитил титул абсолютного чемпиона

Сегодня на арене Токио Доум в столице Японии состоялось масштабное боксёрское шоу. Именно на этой арене в 1990 году легендарный Майк Тайсон лишился титула абсолютно чемпиона мира.

Главным событием шоу стал бой за титул абсолютного чемпиона мира второго-легчайшего веса (до 55,3 кг), в котором японец, действующий чемпион Наои Иноуэ, встретился с претендентом из Мексики, бывшим чемпионом в двух категориях, Луисом Нери.

Претендент очень активно начал бой и отправил японца в нокдаун уже в первом раунде. Иноуэ сумел подняться на ноги, восстановится и продолжить бой.

Уже во втором раунде на ринг упал Нери, но также сумел продолжить поединок.

Дальше преимущество было на стороне действующего чемпиона, и он подавлял мексиканца. В пятом раунде Нери вновь побывал в нокдауне, а уже в шестом японец третий раз отправил соперника на настил ринга и рефери остановил бой.

Наои Иноуэ успешно провёл свою первую защиту титула и ждет следующего боя.

Full highlights of Naoya Inoue vs. Luis Nery 🥊



(via @trboxing) pic.twitter.com/txA6sFYQ2W — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) May 6, 2024

Помимо этого боя на сегодняшнем шоу прошло еще четыре поединка, три из которых были за чемпионский пояс. КомандаDailysports подготовила для вас информацию с результатами турнира.

Шоу бокса. Наоя Иноуэ – Луис Нери. Результаты