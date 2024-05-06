Иноуэ побывал в нокдауне, но победил Нери и защитил титул абсолютного чемпиона
Сегодня на арене Токио Доум в столице Японии состоялось масштабное боксёрское шоу. Именно на этой арене в 1990 году легендарный Майк Тайсон лишился титула абсолютно чемпиона мира.
Главным событием шоу стал бой за титул абсолютного чемпиона мира второго-легчайшего веса (до 55,3 кг), в котором японец, действующий чемпион Наои Иноуэ, встретился с претендентом из Мексики, бывшим чемпионом в двух категориях, Луисом Нери.
Претендент очень активно начал бой и отправил японца в нокдаун уже в первом раунде. Иноуэ сумел подняться на ноги, восстановится и продолжить бой.
Уже во втором раунде на ринг упал Нери, но также сумел продолжить поединок.
Дальше преимущество было на стороне действующего чемпиона, и он подавлял мексиканца. В пятом раунде Нери вновь побывал в нокдауне, а уже в шестом японец третий раз отправил соперника на настил ринга и рефери остановил бой.
Наои Иноуэ успешно провёл свою первую защиту титула и ждет следующего боя.
Помимо этого боя на сегодняшнем шоу прошло еще четыре поединка, три из которых были за чемпионский пояс. КомандаDailysports подготовила для вас информацию с результатами турнира.
Шоу бокса. Наоя Иноуэ – Луис Нери. Результаты
- Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)
Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO) — КО 6 — Луис Нери (35-1, 27 KO). Иноуэ побывал в нокдауне в стартовом отрезке, а впоследствии уже Луис дважды падал в нокдауны после левых хуков чемпиона. Первая защита от Иноуэ
- Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)
Такума Иноуэ (19-1, 5 KO) — UD 12 — Шо Ишида (34-3, 17 KO). Иноуэ побывал в нокдауне в стартовом раунде, но в итоге одержал победу по очкам единогласным решением судей со счётом (118-109, 118-109, 116-111)
- Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)
Сеиго Акуи (19-2-1, 11 KO) — UD 12 — Таку Кувахара (13-1, 8 KO). Акуи впервые отстоял титул, победив по очкам единогласным решением судей со счётом (117-111, 117-111, 118-110). Это была вторая встреча боксёров в ринге, первую в 2021 году также выиграл Акуи, нокаутировав Кувахару в десятом раунде
- Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг)
Йошики Такеи (8-0, 8 KO) — UD 12 — Джейсон Молони (27-2, 19 KO). Такеи отобрал титул у Молони, одержав победу по очкам единогласным решением судей со счётом (116-111, 116-111, 117-110). По ходу боя с Йошики был снят балл за удар ниже пояса
- 8 раундов во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)
Ти-Джей Дохейни (25-4, 19 KO) — ТКО 4 — Брыль Байогос (7-0-1, 2 КО). Экс-чемпион мира Дохейни одержал досрочную победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Ти-Джея это третье успешное выступление подряд