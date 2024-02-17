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Райо Вальекано – Реал Мадрид. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 09:26
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Ориентировочные составы и последние новости Фото с сайта fcbarcelonanoticias.com/Автор неизвестен

Одним из центральных поединков 25-го тура испанской Ла Лиги станет встреча Райо Вальекано и Реал Мадрида.

Обе команды преследуют собственные цели в этом сезоне и Райо Вальекано пытается сохранить прописку в высшем дивизионе Испании, а Реал ведет борьбу за чемпионство, при чем эту борьбу можно назвать успешной.

Многие известные ресурсы, такие как Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored, уже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов.

В первую очередь стоит отметить, что в каждой из команд есть потери перед матчем.

У Райо это всего лишь Диего Мендес, а также под вопросом остается возможность выхода на поле Пепа Чаваррии. А вот Реал Мадрид несет огромные потери в преддверии этого матча. Команде Карло Анчелотти не смогут помочь Давид Алаба, Джуд Беллингем, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Тибо Куртуа, а также под вопросом остается участие Антонио Рюдигера и Мариано Диаса.

Касатетельно стартового состава Райо Вальекано источники имеют некоторые разногласия.

В воротах наверняка сыграет Столе Димитриевский. В защите слева будет Альфонсо Эспино, а в центре пара Абдул Мумин и Флориан Лежен. Под вопросом остается кого выберет новый тренер команды Иньиго Перес на правом фланге. По мнению Sofascore, Besoccer и Whoscored это будет Иван Балиу, а вот Fotmob счиатет, что это будет Андрей Рациу.

Также и в полузащите источники разошлись во мнении касательно некоторых игроков. Наверняка в центре выйдет капитан команды Оскар Валентин, а вот касательных остальных игроков остаются вопросы. Разные источники ставят сюда Пате Сисса, Альваро Гарсию, Унаи Лопеса, Иси Паласона, Оскара Трехо, Кике Переса и Хорхе де Фрутоса.

Аналогично и в нападении у источников есть разногласия. Besoccer и Whoscored ставят на эту позцию Серхио Камельо, а Sofascore и Fotmob считают, что Иньиго Перес отдаст предпочтение Раулю Де Томасу.

  • Ориентировочный состав Райо Вальекано:
    Димитриевский – Эспино, Мумин, Лежен, Балиу/Рациу – Валентин, Сисс/Гарсия, Лопес/Паласон, Трехо/Переса, де Фрутос/Гарсия – Камельо/Де Томас

Аналогично и со стартовым составом команды хозяев источники разошлись во мнении относительно коллектива Карло Анчелотти.

В воротах скорее всего сыграет Андрей Лунин, который, видимо, окончательно завоевал симпатию тренера и вытеснил Кепу Аррисабалагу. В защите в центре ожидается увидеть капитана Начо Фернандеса и Орильена Чуамени. А вот кто будет на флангах пока не ясно. По мнению Sofascore и Besoccer это будет Дани Карвахаль и Фран Гарсия, Besoccer считает, что вместо последнего сыграет Ферлан Менди, а Whoscored и вовсе не ставит в защиту Карвахаля, а в пару к Гарсии выводит Лукаса Васкеса.

В полузащите также остаются вопросы. Скорее всего в стартовом составе на поле выйдут Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Тони Кроос, хотя Fotmob вместо немца ставит Луку Модрича. Также остается вопрос, кто сыграет впереди. Sofascore, Fotmob и Besoccer ставят на эту позцию Мариано Диаса, не смотря на неоднозначность возможности его участия, а Whoscored и вовсе определил на эту позицию Джуда Беллингема, хотя его участие почти наверняка невозможно.

В нападении Реал Мадрида все источники видят Винисиуса Жуниора на левом фланге, а вот кто будет ему помогать справа остается под вопросом. По мнению Sofascore, Besoccer и Whoscored это будет Родриго, но Fotmob считает, что там сыграет Хоселу.

  • Ориентировочный состав Реал Мадрида:
    Лунин – Гарсия/Менди, Начо, Чуамени, Васкес/Карвахаль – Вальверде, Камавинга, Кроос/Модрич, Диас/Беллингем – Винисиус Жуниор, Родриго/Хоселу

Sofascore

Fotmob

Whoscored

Напомним, что старт поединка запланирован на 14:00 по среднеевропейскому времени.

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Райо Вальекано Реал Мадрид Ла Лига Испания
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