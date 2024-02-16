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Райо Вальекано – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 18 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Райо Вальекано - Реал Мадрид прогноз
Райо Вальекано Райо Вальекано
Ла Лига Испания 18 фев 2024, 08:00 Райо Вальекано - Реал Мадрид
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Испания, Madrid, Кампо де футбол де Вальекас
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.66
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Воскресную программу 25-го тура чемпионата Испании откроет матч в Мадриде, где на арене "Кампо-де-Вальекас" в очном противостоянии сойдутся Райо Вальекано и Реал. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Райо Вальекано

К матчу против мадридского Реала "великаны" подходят на фоне катастрофических результатов в чемпионате. Так, на минувших выходных Райо Вальенкано на выезде проиграл матч Мальорке со счётом 1:2 и это поражение стало уже третьим кряду для команды Франсиско. При этом в игре с "островитянами", как и с Севильей туром ранее, "пчёлы" играли лучше соперника и не заслуживали на поражение.

На текущий момент Райо занимает скромное 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отрыв "великанов" от зоны вылета составляет семь очков. Удивительно, но на выезде Райо Вальекано набрал больше очков, нежели в родных стенах. Так, в 11-ти домашних матчах "великаны" оформили только одну победу.

Реал Мадрид

Мадридский Реал длительное время в чемпионате вёл борьбу с Жироной за первую строчку и, судя по всему, окончательно выиграл её. В рамках предыдущего тура «сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» отправили в нокаут прямого конкурента, отправив в ворота жирондинцев четыре безответных мяча.

Эта победа позволила сформировать отрыв в 6-ть очков и вдохнуть полной грудью в преддверии старта в плей-офф Лиги чемпионов. Он, стоит отметить, удался – на выезде команда Карло Анчелотти обыграла крепкий Лейпциг (1:0). При этом Реал должен благодарить своего кипера Андрея Лунина, который записал на свой счёт 9 сейвов. На выезде «бланкос» проиграли всего один матч в Ла Лиге, выиграв в 9-ти случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Реал Мадрид не смог обыграть «великанов» в домашнем матче – 0:0
  • В прошлом сезоне команды обменялись победами – 3:2 на поле «пчёл» и 2:1 на «Сантьяго Бернабеу»

Райо Вальекано – Реал Мадрид прогноз

Реал Мадрид в хорошей игровой форме и должен на этот раз обыграть «великанов». Наша ставка «Победа Реал Мадрид» с коэффициентом 1.66.

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Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.66
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