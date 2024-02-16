Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 18 февраля
Воскресную программу 25-го тура чемпионата Англии закроет матч на арене "Кенилуэрт Роуд", где состоится противостояние между Лутоном и Манчестер Юнайтед. Возникнут ли проблемы у "красных дьяволов" в этом поединке? Предлагаем вашему вниманию прогноз на эту встречу от экспертов Dailysports.
Лутон
"Шляпники" ведут борьбу за выживание и на текущий момент занимают в турнирной таблице 17-ю строчку, имея в активе 20-ть набранных очков. На пятки команде Роба Эдвардса наступает Эвертон - у "ирисок" на один балл меньше. На минувших выходных Лутон дома принимал Шеффилд Юнайтед и, будучи фаворитом у букмекеров, неожиданно проиграл со счётом 1:3.
Для Лутона это поражение стало уже вторым в крайних пяти поединках при всего одной победе на данном отрезке. В 12-ти домашних матчах подопечные Роба Эдвардса оформили лишь три победы при 7-ми поражениях.
Манчестер Юнайтед
Манкунианцы осенью опозорились в Лиге чемпионов, когда не смогли зацепиться за плей-офф хоть какого-нибудь турнира. Не всё так, как хотелось бы руководству и поклонникам, складывается у "красных дьяволов" и в чемпионате. По итогам 24-х туров МЮ занимает в турнирной таблице только шестую строчку. В активе у манкунианцев 41 очко и это на пять меньше, чем у той же Астон Виллы.
В рамках предыдущего тура команда Эрика тен Хага на выезде обыграла как раз Астон Виллу (2:1). И эта победа стала для МЮ уже третьей кряду в Премьер-Лиге, тогда как не проигрывают манкунианцы в четырёх встречах. «Красные дьяволы» в выездных матчах АПЛ не могут порадовать стабильностью. Так, в 12-ти играх у МЮ 6 побед при 5-ти поражениях.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Манчестер Юнайтед обыграл Лутон на «Олд Траффорд» с минимальным счётом 1:0
- Перед этим клубы играли в Кубке и тогда МЮ выиграл крупно – 3:0
- Лишь в двух поединках этих команд из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз
МЮ по всей видимости набрал обороты и должен брать в этом поединке три очка. Наша ставка «Победа МЮ» с коэффициентом 1.83.
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