Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 18 февраля

Прогноз на матч Победа Манчестер Юнайтед Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Воскресную программу 25-го тура чемпионата Англии закроет матч на арене "Кенилуэрт Роуд", где состоится противостояние между Лутоном и Манчестер Юнайтед. Возникнут ли проблемы у "красных дьяволов" в этом поединке? Предлагаем вашему вниманию прогноз на эту встречу от экспертов Dailysports.

Лутон

"Шляпники" ведут борьбу за выживание и на текущий момент занимают в турнирной таблице 17-ю строчку, имея в активе 20-ть набранных очков. На пятки команде Роба Эдвардса наступает Эвертон - у "ирисок" на один балл меньше. На минувших выходных Лутон дома принимал Шеффилд Юнайтед и, будучи фаворитом у букмекеров, неожиданно проиграл со счётом 1:3.

Для Лутона это поражение стало уже вторым в крайних пяти поединках при всего одной победе на данном отрезке. В 12-ти домашних матчах подопечные Роба Эдвардса оформили лишь три победы при 7-ми поражениях.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы осенью опозорились в Лиге чемпионов, когда не смогли зацепиться за плей-офф хоть какого-нибудь турнира. Не всё так, как хотелось бы руководству и поклонникам, складывается у "красных дьяволов" и в чемпионате. По итогам 24-х туров МЮ занимает в турнирной таблице только шестую строчку. В активе у манкунианцев 41 очко и это на пять меньше, чем у той же Астон Виллы.

В рамках предыдущего тура команда Эрика тен Хага на выезде обыграла как раз Астон Виллу (2:1). И эта победа стала для МЮ уже третьей кряду в Премьер-Лиге, тогда как не проигрывают манкунианцы в четырёх встречах. «Красные дьяволы» в выездных матчах АПЛ не могут порадовать стабильностью. Так, в 12-ти играх у МЮ 6 побед при 5-ти поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Манчестер Юнайтед обыграл Лутон на «Олд Траффорд» с минимальным счётом 1:0

Перед этим клубы играли в Кубке и тогда МЮ выиграл крупно – 3:0

Лишь в двух поединках этих команд из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз

МЮ по всей видимости набрал обороты и должен брать в этом поединке три очка. Наша ставка «Победа МЮ» с коэффициентом 1.83.

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