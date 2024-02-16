EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 18 февраля

Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 18 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед прогноз
Лутон Таун Лутон Таун
Премьер-лига Англия 18 фев 2024, 11:30 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
-
- : -
Англия, Luton, Kenilworth Road
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Манчестер Юнайтед
Коэф.: 1.83
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Воскресную программу 25-го тура чемпионата Англии закроет матч на арене "Кенилуэрт Роуд", где состоится противостояние между Лутоном и Манчестер Юнайтед. Возникнут ли проблемы у "красных дьяволов" в этом поединке? Предлагаем вашему вниманию прогноз на эту встречу от экспертов Dailysports.

Лутон

"Шляпники" ведут борьбу за выживание и на текущий момент занимают в турнирной таблице 17-ю строчку, имея в активе 20-ть набранных очков. На пятки команде Роба Эдвардса наступает Эвертон - у "ирисок" на один балл меньше. На минувших выходных Лутон дома принимал Шеффилд Юнайтед и, будучи фаворитом у букмекеров, неожиданно проиграл со счётом 1:3.

Для Лутона это поражение стало уже вторым в крайних пяти поединках при всего одной победе на данном отрезке. В 12-ти домашних матчах подопечные Роба Эдвардса оформили лишь три победы при 7-ми поражениях.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы осенью опозорились в Лиге чемпионов, когда не смогли зацепиться за плей-офф хоть какого-нибудь турнира. Не всё так, как хотелось бы руководству и поклонникам, складывается у "красных дьяволов" и в чемпионате. По итогам 24-х туров МЮ занимает в турнирной таблице только шестую строчку. В активе у манкунианцев 41 очко и это на пять меньше, чем у той же Астон Виллы.

В рамках предыдущего тура команда Эрика тен Хага на выезде обыграла как раз Астон Виллу (2:1). И эта победа стала для МЮ уже третьей кряду в Премьер-Лиге, тогда как не проигрывают манкунианцы в четырёх встречах. «Красные дьяволы» в выездных матчах АПЛ не могут порадовать стабильностью. Так, в 12-ти играх у МЮ 6 побед при 5-ти поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Манчестер Юнайтед обыграл Лутон на «Олд Траффорд» с минимальным счётом 1:0
  • Перед этим клубы играли в Кубке и тогда МЮ выиграл крупно – 3:0
  • Лишь в двух поединках этих команд из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз

МЮ по всей видимости набрал обороты и должен брать в этом поединке три очка. Наша ставка «Победа МЮ» с коэффициентом 1.83.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Манчестер Юнайтед
Коэф.: 1.83
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Плимут - Лидс прогноз Чемпионшип Англия 17 фев 2024, 07:30 Плимут – Лидс прогноз и ставки на матч 17 февраля Плимут Коэф.: 1.7 Лидс Рекомендуем MelBet
Найроби Сити Старс - Гор Махия прогноз Премьер-лига Кения 17 фев 2024, 08:00 Найроби Сити – Гор Махиа прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Найроби Сити Старс Коэф.: 1.61 Гор Махия Сделать ставку 1xBet
СК Дармштадт - Штутгарт прогноз Бундеслига Германия 17 фев 2024, 09:30 Дармштадт – Штутгарт прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года СК Дармштадт Коэф.: 1.76 Штутгарт Сделать ставку MelBet
Хоффенхайм - Унион прогноз Бундеслига Германия 17 фев 2024, 09:30 Хоффенхайм – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Хоффенхайм Коэф.: 1.65 Унион Рекомендуем MelBet
Ига Свентек - Елена Рыбакина прогноз Qatar TotalEnergies Open 2024 17 фев 2024, 10:00 Ига Свентек – Елена Рыбакина прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Ига Свентек Коэф.: 1.74 Елена Рыбакина Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:21 Лутон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 17:00 Ливерпуль потерял Алиссона, ПСЖ готовит замену Мбаппе. Daily Digest за 16 февраля Новости гольфа Сегодня, 16:48 Легендарный гольфист Тайгер Вудс снялся с The Genesis Invitational по ходу турнира Новости футбола Сегодня, 16:41 Нападающий Боруссии Дортмунд пропустит несколько недель из-за травмы, которую он получил на КАН Новости гольфа Сегодня, 16:07 Попадание со 184 ярдов. Фантастический удар от гольфиста на The Genesis Invitational. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 15:52 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Сегодня, 15:25 Молодого полузащитника Реал Мадрида вызовут в сборную Испании Новости футбола Сегодня, 14:36 Манчестер Юнайтед нацелился на французского вингера Баварии Новости футбола Сегодня, 14:28 Серьезная потеря. Голкипер Ливерпуля получил травму и пропустит следующий матч Новости хоккея Сегодня, 14:12 Один из лидеров Питтсбург Пингвинз пропустит около четырех недель из-за травмы
Прогнозы на спорт
Футбол 17 фев 2024 Плимут – Лидс прогноз и ставки на матч 17 февраля Футбол 17 фев 2024 Найроби Сити – Гор Махиа прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Дармштадт – Штутгарт прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Хоффенхайм – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Теннис 17 фев 2024 Ига Свентек – Елена Рыбакина прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Лестер – Мидлсбро прогноз и ставки на матч 17 февраля Футбол 17 фев 2024 Осасуна – Кадис прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Лилль – Гавр прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Лейпциг – Боруссия М прогноз и ставки на матч 17 февраля Футбол 17 фев 2024 Мамелоди Сандаунз – Орландо Пайретс прогноз и ставки на матч 17 февраля