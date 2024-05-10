Атлетико Мадрид – Сельта Виго прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,0) Коэф.: 1.74 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 35-го тура испанской Примеры будет сыгран в воскресенье в Мадриде на арене "Метрополитано", где местный Атлетико примет Сельту из Виго. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Атлетико Мадрид

"Матрасники" близки к тому, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. На текущий момент команда Диего Симеоне занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущий на пятой строчке Атлетик из Бильбао на шесть очков. При этом столичная команда на порядок лучше выглядит в последних турах, нежели баски.

Так, в последнем туре Атлетико на выезде минимально обыграл Мальорку. Единственный мяч "матрасники" забили уже на пятой минуте поединка и в итоге довели матч до победы. Эта победа стала второй кряду и в целом четвёртой в последних пяти турах. В родных стенах команда Диего Симеоне традиционно играет уверенно. В 17-ти матчах Атлетико оформил 15-ть побед, проиграв лишь в одном поединке.

Сельта Виго

"Кельты" ведут борьбу за сохранение прописки и за четыре тура до конца сезона занимают 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета Сельту отделяет восемь очков, хотя в последних поединках команда Клаудио Хиральдеса сделала очень много для того, чтобы закрыть вопрос с сохранением прописки.

На минувших выходных Сельта принимала дома Вильярреал и оформила победу со счётом 3:2. "Кельты" пропустили первыми уже на 12-й минуте, однако вскоре Вильярреал остался в меньшинстве и это стало решающим фактором. Двумя турами ранее Сельта также дома обыграла Лас-Пальмас со счётом 4:1. К примеру, Кадис и Мальорка, которые также ведут борьбу за выживание, набрали на данном отрезке только по одному очку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Атлетико обыграл Сельту в первом круге в выездном матче со счётом 3:0

Победная серия «матрасников» в противостоянии с Сельтой насчитывает пять матчей

Только в двух матчах из пяти последних забивали обе команды

Атлетико Мадрид – Сельта Виго прогноз

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам поля, оценивая победу «матрасников» коэффициентом 1.49. Предлагаем взять в этом поединке «Победа Атлетико с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.74.

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