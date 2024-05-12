Бывший наставник Челси отклонил предложение Аякса, чтобы вернуться в Премьер-лигу

На этой неделе стало известно, что Грэму Поттеру поступило предложение от Аякса возглавить их команду в следующем сезоне. Но англичанин отказался о этого.

Согласно сообщениям talkSPORT, причиной этому является желание Поттера возглавить Манчестер Юнайтед после отставки Эрика тен Хага.

Неирландский специалист последнее время демонстрирует достаточно нестабильные результаты. На данный момент Красные дьяволы занимают восьмую строчку турнирной таблицы и практически потеряли шансы на еврокубки следующего сезона. После разгромного поражение от Кристал Пэлас в предыдущем туре фанаты стали призывать руководство клуба уволить главного тренера.

Грэм Поттер знаком с работой в клубах Премьер-лиги, так как в прошлом сезоне тренировал Челси, хотя и был уволен еще до окончания футбольного года. Но, несмотря на трудности в западном Лондоне, он по-прежнему пользуется большим уважением, особенно среди нового инвестора Юнайтед сэра Джима Рэтклиффа.

До Челси англичанин также руководил Суонси Сити, Брайтоном и шведским Эстерсундом, с которыми брал Кубок страны.

Манчестер Юнайтед сегодня проведет свой матч 37-го тура Английской Премьер-лиги против Арсенала. В случае поражения Красные дьяволы потеряют все шансы на участие в международных соревнованиях следующего сезона.