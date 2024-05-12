Всё-таки Реал Мадрид? Килиан Мбаппе не получал предложений от других клубов

На этой неделе Килиан Мбаппе официально подтвердил, что покинет Пари Сен-Жермен по окончанию сезона. Эта информация была давно известна, француз лишь подтвердил её. Но остается открытым лишь вопрос, какой клуб Мбаппе выберет следующим.

С большой долей вероятности им станет Реал Мадрид и осталось дождаться лишь подтверждения этой информации от одной из сторон. Хотя звёздного нападающего больше всего и связывали с Лос Бланкос, но ранее ним интересовались и другие европейские гранды. Однако, согласно информации Фабрицио Романо, во время общения сTheDailyBriefing, никакой другой клуб кроме Реал Мадрида не делал предложение Мбаппе.

«Последнее время план состоит в том, чтобы Мбаппе следующим перешел в Реал Мадрид, и я хотел подтвердить, что он никогда не вступал в переговоры с клубами Премьер-лиги. У нас уже давно ходят истории о Мбаппе и таких клубах, как Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Арсенал и другие. Однако реальность такова, что Мбаппе никогда не хотел вести никаких дискуссий с английскими клубами, прежде всего потому, что его внимание было сосредоточено на Реале. Также потому, что он не хотел больше создавать проблем с Флорентино Пересом, президентом Реала, когда он решил отказать им и подписать новый контракт с ПСЖ в 2022 году. В тот раз Мбаппе долго вел переговоры с Реалом, прежде чем передумал, и поэтому на этот раз он не хотел создавать никаких проблем. В последнее время никакого интереса к нему не было. Последний раз это было, когда Ливерпуль спросил о нем в 2022 году, но тогда финансовый пакет был абсолютно невозможен. Затем в 2023 и 2024 годах с английскими клубами ничего не было, потому что его навязчивой идеей было присоединиться к Реалу».

Реал Мадрид на данный момент является одной из лучших команд Европы и приход Мбаппе сделает их только сильнее. Хотя обратное заявлял тренер Пари Сен-Жермен.