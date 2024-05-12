Манчестер Юнайтед – Арсенал. Ориентировочные составы и последние новости

Одним из центральных матчей 37-го тура Английской Премьер-лиги станет встреча Манчестер Юнайтед и Арсенала.

Манчестер Юнайтед продолжает надеется на возможность зацепиться за зону еврокубков следующего сезона, хотя в это уже верится крайне мало. На данный момент они имеет в своём активе 54 очка и для достижения их цели необходимо, чтобы Тоттенхэм проиграл все свои оставшееся матчи, а Челси и Ньюкасл минимум по одному. Лишь теоретические шансы есть у Красных дьяволов на еврокубки следующего сезона.

В свою очередь Арсенал продолжает бороться за чемпионство с Манчестер Сити. Вчера Ливерпуль официально выбыл из списка претендентов на главный трофей Англии и главным соперником канониров является команда Пепа Гвардиолы. На данный момент горожане возглавляют турнирную таблицу имея в своём активе на два очка больше.

Весь сезон Манчестер Юнайтед имел проблемы с составом из-за переполненного лазарета. До сих пор там находится не менее семи игроков, которые не смогут выйти сегодня на поле, а еще состояние четверых достаменно неизвестно. У Арсенала всего два игрока испытывают проблемы, но с большой долей вероятности Микель Артета сможет их использовать на поле.

В преддверии матча главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг описал ситуацию с травмированными игроками.

«Некоторые игроки действительно борются за то, чтобы быть вернутся в команду, и это так удивительно. Они все стараются. Они все отчаянно хотят играть. Вчера Лича [Лисандро Мартинес] приходил ко мне и хотел сыграть в воскресенье против Арсенала, но он еще не готов. Нужно немного больше времени, чтобы пройти этот процесс, но он в таком отчаянии. Еще есть Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, которые также потерпели неудачу. Есть надежда, что они все успеют восстановится к финалу [Кубка Англии]».

В свою очередь главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал возможность выхода на поле Тахекиру Томиясу и Букайо Сака.

«У нас есть некоторые сомнения, которые могут развеяться завтра, потому что у нас еще одна тренировка и нам придется подождать и посмотреть. Есть сомнения по поводу имён, которые вы обсуждали».

Также испанец прокомментировал недавнее продление контракта одним из лидеров, а именно Жиржиньйо.

«Думаю, нет никаких вопросов по поводу его вклада в команду, того, как он относится к своим товарищам по команде, к клубу и тому, как мы играем. Он тот, кто делает всех лучше – это его главное качество. Он все еще голоден, он хочет побеждать, он хочет побеждать вместе с нами, он счастлив здесь, и его семья счастлива здесь, так что для нас это было действительно легкое решение».

Каждый из коллективов будет бороться за столь драгоценный очки и наверняка использует сильнейших игроков по своему мнению. Команда Dailysports подготовила для вас информацию с возможными стартовыми составим игроков, по мнению редакции, опираясь на предыдущие решения наставников.

Ориентировочный состав Манчестер Юнайтед

Онана – Ван-Биссака, Эванс, Каземиро, Дало – Эриксен, Мейну – Гарначо, Фернандеш, Антони – Хёйлунн

Ориентировочный состав Арсенала

Рая – Томиясу, Габриэль, Салиба, Уайт – Райс, Партей, Эдегор – Троссард, Хаверц, Сака

Напомним, что матч пройдет в Манчестере на арене «Олд Траффорд» и начнется в 17:30 по среднеевропейскому времени. Команда Dailysports подготовила для вас информацию, где вы можете посмотреть этот матч в вашей стране.