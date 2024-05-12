Месси не забил, но это не помешало Интер Майами завоевать волевую победу

Сегодня в рамках регулярного сезона МЛС Интер Майами отправился в гости к Клуб де Фут Монреаль.

Из звёздного состава гостей на поле не сумел выйти только Хорди Альба, который продолжает восстанавливаться после травмы. Месси и Суарес по классике заняли линию нападения, а в центре полузащиты им помогал Серхио Бускетс.

Хозяева достаточно быстро вышли вперед. На 22-й минуте Энди Дюк открыл счёт в матче, а еще через десять минут Жуль-Антони Уильсен удвоил преимущество своей команды.

Но Интер Майами сумел отыграться под занавес первого тайма. Сначала Матиас Рохас невероятным ударом со штрафного отправил мяч в сетку на предпоследней минуте основного времени, а еще через четыре минуты отметился Луис Суарес после углового.

BANGERS ONLY 🤯 An absolute stunner from Matias Rojas 🇵🇾 💥 pic.twitter.com/Byn6C8Sj2o — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 12, 2024

После перерыва, на 59-й минуте Рохас сделал еще одно результативное действие, а именно отдал ассист на Бенджамина Кремаски, который сумел вывести Интер Майами вперед.

Клуб де Фут Монреаль делал всё чтобы сравнять счёт и за второй тайм нанес девять ударов по воротам, но отправить мяч в сетку так и не сумели. Матч закончился минимальной победой Интер Майами.

МЛС

Клуб де Фут Монреаль – Интер Майами 2:3

Голы: Дюк 22’, Уильсен 32’ – Рохас 44’, Суарес 45+3’, Кремаски 59’

Благодаря забитому голу Суарес сумел обойти Месси в списке лучших бомбардиров клуба, но в таблице лучших бомбардиров МЛС он занимает вторую строчку. Месси потерял лидирующую строчку в списке лучших голеадоров чемпионата Северной Америки, но он до сих пор является лучшим по количеству ассистов (13) и количеству голевых действий (23, 10+13).

Интер Майами продолжает лидировать на Востоке, но Цинциннати всё также находится в трёх очках от них, имея игру в запасе.