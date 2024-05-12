Месси не забил, но это не помешало Интер Майами завоевать волевую победу
Сегодня в рамках регулярного сезона МЛС Интер Майами отправился в гости к Клуб де Фут Монреаль.
Из звёздного состава гостей на поле не сумел выйти только Хорди Альба, который продолжает восстанавливаться после травмы. Месси и Суарес по классике заняли линию нападения, а в центре полузащиты им помогал Серхио Бускетс.
Хозяева достаточно быстро вышли вперед. На 22-й минуте Энди Дюк открыл счёт в матче, а еще через десять минут Жуль-Антони Уильсен удвоил преимущество своей команды.
Но Интер Майами сумел отыграться под занавес первого тайма. Сначала Матиас Рохас невероятным ударом со штрафного отправил мяч в сетку на предпоследней минуте основного времени, а еще через четыре минуты отметился Луис Суарес после углового.
После перерыва, на 59-й минуте Рохас сделал еще одно результативное действие, а именно отдал ассист на Бенджамина Кремаски, который сумел вывести Интер Майами вперед.
Клуб де Фут Монреаль делал всё чтобы сравнять счёт и за второй тайм нанес девять ударов по воротам, но отправить мяч в сетку так и не сумели. Матч закончился минимальной победой Интер Майами.
МЛС
Клуб де Фут Монреаль – Интер Майами 2:3
Голы: Дюк 22’, Уильсен 32’ – Рохас 44’, Суарес 45+3’, Кремаски 59’
Благодаря забитому голу Суарес сумел обойти Месси в списке лучших бомбардиров клуба, но в таблице лучших бомбардиров МЛС он занимает вторую строчку. Месси потерял лидирующую строчку в списке лучших голеадоров чемпионата Северной Америки, но он до сих пор является лучшим по количеству ассистов (13) и количеству голевых действий (23, 10+13).
Интер Майами продолжает лидировать на Востоке, но Цинциннати всё также находится в трёх очках от них, имея игру в запасе.