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Месси не забил, но это не помешало Интер Майами завоевать волевую победу

Новости футбола Сегодня, 02:43
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Месси не отличился, но это не помешало Интер Майами завоевать волевую победу Фото: twitter.com/InterMiamiCF / Автор неизвестен

Сегодня в рамках регулярного сезона МЛС Интер Майами отправился в гости к Клуб де Фут Монреаль.

Из звёздного состава гостей на поле не сумел выйти только Хорди Альба, который продолжает восстанавливаться после травмы. Месси и Суарес по классике заняли линию нападения, а в центре полузащиты им помогал Серхио Бускетс.

Хозяева достаточно быстро вышли вперед. На 22-й минуте Энди Дюк открыл счёт в матче, а еще через десять минут Жуль-Антони Уильсен удвоил преимущество своей команды.

Но Интер Майами сумел отыграться под занавес первого тайма. Сначала Матиас Рохас невероятным ударом со штрафного отправил мяч в сетку на предпоследней минуте основного времени, а еще через четыре минуты отметился Луис Суарес после углового.

После перерыва, на 59-й минуте Рохас сделал еще одно результативное действие, а именно отдал ассист на Бенджамина Кремаски, который сумел вывести Интер Майами вперед.

Клуб де Фут Монреаль делал всё чтобы сравнять счёт и за второй тайм нанес девять ударов по воротам, но отправить мяч в сетку так и не сумели. Матч закончился минимальной победой Интер Майами.

МЛС
Клуб де Фут Монреаль – Интер Майами 2:3
Голы: Дюк 22’, Уильсен 32’ – Рохас 44’, Суарес 45+3’, Кремаски 59’

Благодаря забитому голу Суарес сумел обойти Месси в списке лучших бомбардиров клуба, но в таблице лучших бомбардиров МЛС он занимает вторую строчку. Месси потерял лидирующую строчку в списке лучших голеадоров чемпионата Северной Америки, но он до сих пор является лучшим по количеству ассистов (13) и количеству голевых действий (23, 10+13).

Интер Майами продолжает лидировать на Востоке, но Цинциннати всё также находится в трёх очках от них, имея игру в запасе.

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