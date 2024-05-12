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Льюис достаточно просто справился с Насименту и отправил его в нокаут. Результаты UFC on ESPN 56

Новости MMA Сегодня, 03:15
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Льюис достаточно просто справился с Насименту и отправил его в нокаут. Результаты UFC on ESPN 56 Фото с сайта usatoday.com / Автор неизвестен

Сегодня ночью в Сент-Луисе, США, состоялся турнир UFC on ESPN 56. Главным боем этого шоу стало противостояние в лимите тяжёлого веса (до 120,2 кг) между американцем Дерриком Льюисом и бразильским проспектом Родриго Насименту.

Американец достаточно быстро завладел инициативой и избивал своего соперника. В результате всё закончилось в третьем раунде, когда Льюис отправил соперника в технический нокаут, рефери остановил встречу и досрочно присвоил победу американцу.

Благодаря этому нокауту Льюис довел количество своих побед до 28. Также в его активе двенадцать поражений.

Для Насименту это лишь второе поражение в профессиональной карьере, также он имеет в своём активе двенадцать побед.

Всего на сегодняшнем турнире состялось двенадцать боёв и команда Dailysports предлагает вам ознакомится с их результатами.

UFC on ESPN 56. Результаты турнира

Основной кард

  • Деррик Льюис победил Родриго Насименто техническим нокаутом (Раунд 3, 0:49)
  • Хоакин Бакли победил Нурсултона Рузибоева единогласным решением (30-27, 30-26, 29-27)
  • Карлос Ульберг победил Алонзо Менифилда нокаутом (Раунд 1, 0:12)
  • Диего Феррейра победил Матеуша Ребецки техническим нокаутом (Раунд 3, 4:51)
  • Шон Вудсон победил Алекса Касереса единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)
  • Вальдо Кортес-Акоста победил Робелиса Деспанье единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26)

Предварительный кард

  • Чейз Хупер победил Вячеслава Борщёва удушающим приёмом (D’Arce choke) — (Раунд 2, 3:00)
  • Эстебан Рибович победил Терренса Маккинни нокаутом (Раунд 1, 0:37)
  • Табата Риччи победила Тишу Пеннингтон раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
  • Трей Уотерс победил Билли Гоффа единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
  • Чарльз Джонсон победил Джейка Хэдли единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Вероника Харди победила Джей-Джей Олдрич единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

На следующей неделе фанатов смешанных единоборств ожидает также турнир серии UFC Fight Night под номером 241, он же UFC on ESPN+ 99 или UFC Vegas 92. В качестве главного боя в октагоне встретятся бразилец Эдсон Барбоза и британец Лерон Мёрфи.

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