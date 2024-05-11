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Дармштадт – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
СК Дармштадт - Хоффенхайм прогноз Фото: https://dynamo.kiev.ua/ Автор неизвестен
СК Дармштадт СК Дармштадт
Бундеслига Германия 12 мая 2024, 09:30 СК Дармштадт - Хоффенхайм
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Германия, Darmstadt, Merck-Stadion am Boellenfalltor
Хоффенхайм Хоффенхайм
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Хоффенхайм
Коэф.: 1.65
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100%
1хБет 5.00
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В рамках предпоследнего тура Бундеслиги свою встречу проведут Дармштадт – Хоффенхайм. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Дармштадт

Главный аутсайдер Бундеслиги уже попрощался с элитой немецкого футбола, так как уже потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в элите. Дармштадт последний в турнирной таблице, отставание даже от зоны переходных матчей составляет 13 очков. В последнем туре команда уступила в гостях Вольфсбургу со счетом 0:3, данное поражение стало четвертым в пяти играх.

Поскольку отставание от ближайшего конкурента составляет 10 очков, это значит, что клуб значительно уступал соперникам в этом чемпионате, поэтому вылет во второй дивизион выглядит логичным.

Хоффенхайм

В этом сезоне Хоффенхайм не может похвастаться стабильностью, команда идет восьмой, отставание от еврокубковой семерки составляет два очка, при этом есть игра в запасе, иными словами, победа над аутсайдером позволит подняться в зону Лиги конференций. «Сине-белые» в последнем туре расписали мировую дома с Лейпцигом – 1:1, сравняв счет только на последней минуте.

Форма Хоффенхайма вызывает вопросы, удалось одержать всего одну победу в четырех противостояниях. Зона еврокубков совсем близко, главная проблема в том, что в последнем туре придется играть дома против Баварии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники в первом круге устроили настоящую зарубу, но победителя так и не определили – 3:3.
  • Дармштадт очень плохо играет дома, 12 поражений, три ничьи и всего одна победа.
  • Хоффенхайм находится на серии из четырех поражений подряд на выезде.

Дармштадт – Хоффенхайм Прогноз

В этой паре гости фавориты, причем коэффициент на их успех только стремительно падает, с котировками мы согласны, так как Дармштадт не мотивирован, а вот Хоффенхайму очень нужна победа. Мы считаем ставку на победу фаворита легким способом заработать.

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Прогноз на матч Победа Хоффенхайм
Коэф.: 1.65
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100%
1хБет 5.00
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