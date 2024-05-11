Дармштадт – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года
В рамках предпоследнего тура Бундеслиги свою встречу проведут Дармштадт – Хоффенхайм. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.
Дармштадт
Главный аутсайдер Бундеслиги уже попрощался с элитой немецкого футбола, так как уже потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в элите. Дармштадт последний в турнирной таблице, отставание даже от зоны переходных матчей составляет 13 очков. В последнем туре команда уступила в гостях Вольфсбургу со счетом 0:3, данное поражение стало четвертым в пяти играх.
Поскольку отставание от ближайшего конкурента составляет 10 очков, это значит, что клуб значительно уступал соперникам в этом чемпионате, поэтому вылет во второй дивизион выглядит логичным.
Хоффенхайм
В этом сезоне Хоффенхайм не может похвастаться стабильностью, команда идет восьмой, отставание от еврокубковой семерки составляет два очка, при этом есть игра в запасе, иными словами, победа над аутсайдером позволит подняться в зону Лиги конференций. «Сине-белые» в последнем туре расписали мировую дома с Лейпцигом – 1:1, сравняв счет только на последней минуте.
Форма Хоффенхайма вызывает вопросы, удалось одержать всего одну победу в четырех противостояниях. Зона еврокубков совсем близко, главная проблема в том, что в последнем туре придется играть дома против Баварии.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Соперники в первом круге устроили настоящую зарубу, но победителя так и не определили – 3:3.
- Дармштадт очень плохо играет дома, 12 поражений, три ничьи и всего одна победа.
- Хоффенхайм находится на серии из четырех поражений подряд на выезде.
Дармштадт – Хоффенхайм Прогноз
В этой паре гости фавориты, причем коэффициент на их успех только стремительно падает, с котировками мы согласны, так как Дармштадт не мотивирован, а вот Хоффенхайму очень нужна победа. Мы считаем ставку на победу фаворита легким способом заработать.
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