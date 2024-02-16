Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 18 февраля

Прогноз на матч Победа Брайтон Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из поединков воскресного игрового дня в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран на арене "Брэмолл Лейн", где местный Шеффилд Юнайтед примет Брайтон. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Шеффилд Юнайтед

Команда Криса Уайлдера после небольшой паузы вернулась в элитный дивизион, финишировав в Чемпионшипе на втором месте вслед за Бёрнли. Собственно, всё идёт к тому, что эта сладкая парочка по итогам сезона и вылетит из АПЛ. Во всяком случае, отставание от Лутона, идущего на спасительном 17-м месте составляет семь очков. К слову, именно с Лутоном на выезде играли "клинки" в прошлом туре, когда неожиданно оформили победу со счётом 3:1. Эта победа прервала безвыигрышную серию "клинков" в чемпионате Англии, которая длилась с начала декабря и насчитывала восемь поединков.

Брайтон

Прошлый сезон «чайки» закончили на рекордной для себя шестой строчке, получив пропуск в еврокубки. В Лиге Европы команда Де Дзерби проявила себя достойно, выиграв группу, однако дополнительные поединки привели к усталости игроков и нестабильности результатов. В итоге на текущий момент Брайтон идёт лишь на девятой строчке. На минувших выходных «Альбион» проводил выездной матч против Тоттенхэма и уступил со счётом 1:2. «Чайки» могли рассчитывать на большее, ведь забили первыми с пенальти в начале матча, однако «шпорам» не только отыгрались, но и вырвали победу на 90+6 минуте. Это поражение стало для подопечных Де Дзерби вторым в крайних трёх турах АПЛ.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Не так давно «клинки» проиграли домашний кубковый поединок Брайтону со счётом 2:5

Этот результат нетипичный для этой пары в плане результативности, ведь до этого в пяти поединках кряду забивалось 1-2 мяча

Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз

Победа над Лутоном в прошлом туре стала во многом неожиданностью и в ещё один успех «клинков» слабо верится. Считаем, что в этом матче стоит взять «Победу Брайтона» с коэффициентом 1.67.

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