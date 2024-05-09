Челси в шаге от трансфера суперталанта Палмейраса

Все идет к тому, что вундеркинд Палмейраса Виллиан Эстевао, известный также как Мессиньо, станет футболистом Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, Челси уже согласовал с Мессиньо условия личного контракта. Теперь лондонский клуб принял решение ускориться в переговорах с Палмейрасом, чтобы закрыть эту сделку в начале лета.

Ожидается, что трансфер обойдется Челси в 32 миллиона евро + бонусы. Челси считает Виллиана Эстевао одним из главных талантов своего поколения.

Кроме Челси, Мессиньо интересуются ПСЖ и Барселона, но именно английский считается фаворитом в борьбе за таланта.

17-летний правый нападающий дебютировал за главную команду Палмейраса в минувшем розыгрыше Серии А Бразилии.

В текущем сезоне Виллиан Эстевао сыграл за Палмейрас 14 матчей, в которых забил 3 гола и отметился 1 ассистом.