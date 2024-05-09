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Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс прогноз Фото: championat.com/ Автор неизвестен
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
НБА 10 мая 2024, 20:30 Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс
Миннеаполис, Target Center
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
Прогноз на матч Победа Денвер Наггетс
Коэф.: 2.57
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В рамках третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА состоится поединок между Миннесотой и Денвером. Встреча пройдет в ночь на субботу, 11 мая. Начало игры запланировано на 03:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Миннесота Тимбервулвз

Крутой сезон в исполнении Тимбервулвз продолжается. После того как команда, заняв третье место в итоговой таблице Западной конференции, впервые за двадцать лет пробилась во второй раунд плей-офф НБА, победное шествие продолжилось. Тимбервулвз не заметили сопротивления со стороны Финикс Санз и легко пробились в следующий раунд, выиграв серию со счетом 4:0. Дуэль с действующим чемпионом не сулила ничего хорошего, но Миннесота продолжает удивлять.

Денвер Наггетс

По ходу регулярного сезона Йокич и компания демонстрировали стабильную игру и в итоге финишировали на втором месте в своей конференции, сразу за спиной сенсационной Оклахомы. В плей-офф судьба сходу свела Денвер и Лейкерс, но у Леброна и Дэвиса шансов не было. После этого Наггетс на своем паркете проиграли два матча Миннесоте и теперь не имеют права на ошибку. Йокич выдал хороший первый матч, но во втором провалился, как и вся команда.

Интересные факты и личные встречи

  • Миннесота выиграла шесть матчей кряду.
  • Наггетс проиграли половину выездных матчей за последний месяц.
  • В регулярном чемпионате команды добыли по две победы в матчах друг против друга, а в плей-офф Тимбервулвз ведут 2:0.

Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс Прогноз

У звездного Денвера нет права на ошибку и отступать уже некуда. Поражение может поставить крест на амбициях команды в этом сезоне. Думаю, что Йокич и компания сумеют сохранить интригу.

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Прогноз на матч Победа Денвер Наггетс
Коэф.: 2.57
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