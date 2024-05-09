Леся Цуренко – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 20,5 Коэф.: 1.89 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

Во втором круге теннисного турнира в Риме мы станем свидетелями украинского противостояния Леся Цуренко – Ангелина Калинина. Прогноз на встречу этих теннисисток подготовили эксперты Dailysports.

Леся Цуренко

Опытная Цуренко не может похвастаться серьезными результатами в этом сезоне, она ни разу не выигрывала больше двух встреч подряд. Турнир в Риме теннисистка начала с победы над опытной Донной Векич – 6:2, 3:6, 7:6, даже по счету видно, каким сложным получился матч.

В мировом рейтинге Цуренко занимает 44-ю строчку, в конце этого месяца теннисистке исполнится 35 лет, что считается почтенным возрастом у женщин в этом виде спорта. Пока спортсменка пытается играть на высоком уровне, хотя окончание карьеры не за горами, тем более, что бывали проблемы со здоровьем.

Ангелина Калинина

Не было титулов в этом сезоне и у Ангелины Калининой, но спортсменка дважды доходила до полуфиналов турниров, это было в Остине и Руане. В Риме теннисистка начинает борьбу сразу второго круга, все благодаря хорошей позиции в мировом рейтинге, а именно 31-й строчке.

Сейчас Калининой 27 лет, местами она способна показывать привлекательный теннис высокого уровня, но мешает отсутствие стабильности. Какого-то прорыва от спортсменки точно не ждут, посмотрим, сможет ли она удивить. Обыграть землячку однозначно не будет просто.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Хоть спортсменки хорошо знакомы, играли между собой всего раз на официальных турнирах, это было два года назад на Уимблдоне, тогда в трех сетах выиграла Цуренко.

В этом сезоне Цуренко провела 18 матчей, выиграв ровно половину из них.

На счету Калининой 11 побед в 23 матчах.

Леся Цуренко – Ангелина Калинина Прогноз

В таком украинском дерби букмекеры отдают небольшое преимущество Калининой. Стоит ожидать интересного матча, примерно равных соперниц, такая встреча может затянуться. Цуренко почти на 8 лет старше, многое будет зависеть от выносливости. Мы считаем проходимой ставку на тотал больше 20,5 геймов.

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