Чехия – Финляндия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Финляндия Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 10 мая, в первый день Чемпионата мира по хоккею сыграют и хозяева турнирную - сборная Чехии, которая встретится против Финляндии. Матч начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Чехия

Страна-хозяйка нынешнего Чемпионата мира. На турнир привезла восемь хоккеистов, которые представляют Национальную хоккейную лигу. Из них точно можно выделить - Онджей Палата, Яна Рууту и Питера Мразека. Во время подготовки к домашнему форуму чехи провели три товарищеских матча, в которых трижды проиграли. Они уступили Финляндии, Швеции и Швейцарии. Наивысшим достижением сборной Чехии на Чемпионатах мира являются золотые награды, которые они получали шесть раз. Последний раз победу на турнире Чехия праздновала еще в 2010 году. В прошлом году чехи заняли итоговое седьмое место.

Финляндия

Один из главных фаворитов на золотые награды Чемпионата мира. Действующие Олимпийские чемпионы, золото добыли в 2022 году. Однако, на этот турнир они привезли всего четырех представителей НХЛ, из которых точно можно выделить Оли Мяятта и Микеля Гранлуда. В общем, нынешний главный тренер Суоми славится таким подходом, он не вызывает в стан сборной много игроков из НХЛ, в первую очередь, он выстраивает систему и командную игру. Такой подход помог финнам выиграть в 2022 году Чемпионат мира и, как я уже писал, Олимпиаду. В общем, на последних четырех турнирах Финляндия трижды играла в финалах и дважды выигрывала. Однако, в прошлом сезоне они вылетели в 1/4 и заняла седьмое место. Во время подготовки к Чемпионату мира, Суоми провели три игры и трижды выиграли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последнем очном матче Финляндия победила Чехию со счетом 4:1.

Финляндия не проигрывает в основное время в шести из семи последних матчах. Чехия, в свою очередь, проиграла три последние игры в основное время.

Чехия пропускает от Финляндии в 21 игре из 22. Чехия последний раз выигрывала "в сухую" еще в 2020 году.

Чехия – Финляндия прогноз

Чехия проводит домашний турнир, поэтому очевидно, что они захотят победить и хорошо начать Чемпионат Мира. Однако, сборная Финляндии очень тяжелый соперник, который показывает хорошие результаты в последних матчах. Лично я склоняюсь к тому, что Суоми продолжат свою победную серию и готов поставить именно на это. Моя ставка - победа Финляндия с учетом овертайма и буллитов с коэффициентом 1,9.

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