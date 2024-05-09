Форвард Олимпиакоса установил рекорд результативности среди африканских футолистов

Нападающий Олимпиакоса Аюб Эль-Кааби сегодня открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги конференций против Астон Виллы. Тем самым 30-летний марокканец стал автором уникального достижения.

Этот гол стал для Эль-Кааби уже 14-м в текущем сезоне в еврокубках. Ни одному африканскому футболисту в истории не удавлось забить так много голов за один розыгрыш еврокубка.

5 голов Эль-Кааби забил в Лиге Европы, где Олимпиакос занял третье место в группе, а 9 голов в Лиге конференций. В первом матче против Астон Виллы этот нападающий оформил хет-трик.

Интересно, что для Эль-Кааби это первый сезон в карьере в еврокубках. Ранее он играл в Катаре за Аль-Саад и турецкий Хатайспор.

В Суперлиге Греции на счету Эль-Кааби 17 голов в 28 матчах сезона.