Брест – Реймс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Брест Коэф.: 1.73 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

10 мая свою встречу в рамках Лиги 1 проведут Брест – Реймс. Аргументированный прогноз на упомянутое событие подготовили эксперты Dailysports.

Брест

«Пираты» проводят феноменальный сезон, за два тура до конца чемпионата команда идет третьей, а это зона Лиги Чемпионов. Бресту еще надо защитить свою позицию, так как ближайший преследователь отстает на два очка. В последнем туре команда не смогла обыграть дома Нант – 0:0, причем даже не заслуживала победы в том противостоянии.

Брест не может похвастаться хорошей формой, ведь одержал всего одну победу в четырех встречах. Кроме Реймса осталось сыграть против Тулузы в гостях, с таким календарем реально остаться в топ-3. Ранее клуб никогда не поднимался выше восьмого места в Лиге 1.

Реймс

Этот чемпионат Реймс проводит на уровне не самого стабильного середняка, клуб занимает 12-ю строчку в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, при этом есть игра в запасе, поэтому место в элите на следующий сезон уже гарантированно. В последнем туре команда уступила аутсайдеру Клермону со счетом 1:4, данное поражение стало третьим подряд.

Клуб не побеждает в пяти встречах кряду, набрав всего два очка за этот период. Похоже, Реймс уже потерял всяческую мотивацию, так можно объяснить слабые результаты команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В противостоянии первого круга, Брест сумел одержать выездную победу со счетом 2:1.

Брест хорошо играет дома, всего два поражения, 8 побед и 6 ничьих.

Реймс не выигрывает в четырех выездных встречах кряду.

Брест – Реймс Прогноз

В этой паре хозяева котируются фаворитами, причем коэффициент на их успех стремительно падает. Брест мотивирован, ведь место в Лиге Чемпионов будет грандиозным успехом. Реймс не в форме и может не напрягаться на финише, ведь опасная зона далеко. Рискнем поставить на чистую победу хозяев поля.

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