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Брест – Реймс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Брест - Реймс прогноз Фото: https://www.lunion.fr/ Автор неизвестен
Брест Брест
Лига 1 Франция 10 мая 2024, 15:00 Брест - Реймс
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Франция, Brest, Стад Франсис ле Бле
Реймс Реймс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Брест
Коэф.: 1.73
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10 мая свою встречу в рамках Лиги 1 проведут Брест – Реймс. Аргументированный прогноз на упомянутое событие подготовили эксперты Dailysports.

Брест

«Пираты» проводят феноменальный сезон, за два тура до конца чемпионата команда идет третьей, а это зона Лиги Чемпионов. Бресту еще надо защитить свою позицию, так как ближайший преследователь отстает на два очка. В последнем туре команда не смогла обыграть дома Нант – 0:0, причем даже не заслуживала победы в том противостоянии.

Брест не может похвастаться хорошей формой, ведь одержал всего одну победу в четырех встречах. Кроме Реймса осталось сыграть против Тулузы в гостях, с таким календарем реально остаться в топ-3. Ранее клуб никогда не поднимался выше восьмого места в Лиге 1.

Реймс

Этот чемпионат Реймс проводит на уровне не самого стабильного середняка, клуб занимает 12-ю строчку в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, при этом есть игра в запасе, поэтому место в элите на следующий сезон уже гарантированно. В последнем туре команда уступила аутсайдеру Клермону со счетом 1:4, данное поражение стало третьим подряд.

Клуб не побеждает в пяти встречах кряду, набрав всего два очка за этот период. Похоже, Реймс уже потерял всяческую мотивацию, так можно объяснить слабые результаты команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В противостоянии первого круга, Брест сумел одержать выездную победу со счетом 2:1.
  • Брест хорошо играет дома, всего два поражения, 8 побед и 6 ничьих.
  • Реймс не выигрывает в четырех выездных встречах кряду.

Брест – Реймс Прогноз

В этой паре хозяева котируются фаворитами, причем коэффициент на их успех стремительно падает. Брест мотивирован, ведь место в Лиге Чемпионов будет грандиозным успехом. Реймс не в форме и может не напрягаться на финише, ведь опасная зона далеко. Рискнем поставить на чистую победу хозяев поля.

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Прогноз на матч Победа Брест
Коэф.: 1.73
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