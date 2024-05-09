Специя – Венеция прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Венеция не проиграет Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

10 мая в Серии В состоятся матчи последнего тура, в том числе свою битву проведут Специя – Венеция. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Специя

Этот сезон для Специи получился тяжелым, команда занимает только 15-ю строчку в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего один балл, по этой причине в последнем туре надо играть исключительно на победу. В последнем туре клуб расписал мировую в гостях с Козенцой – 2:2, причем «орлята» выглядели на порядок лучше.

Команда находится на серии из четырех матчей без поражений, такой рывок и дает хорошие шансы на сохранение прописки. Специя в хорошей форме, но еще ничего не гарантировала себе. Бросается в глаза слабая результативность, 34 гола в 37 встреча, только один клуб забивал меньше.

Венеция

Неплохо проводит чемпионат Венеция, команда идет третьей в Серии В, отставание от второй строчки составляет два очка, так что остаются шансы на прямое попадание в элиту, но нужна осечка конкурентов. Скорее всего, клуб будет бороться за путевку в элиту в противостояниях плей-офф.

В последнем туре команда одержала домашнюю победу над аутсайдером Фералписало – 2:1, дублем отметился Похьянпало, победный мяч был забит в компенсированное время. Упомянутая победа стала четвертой в пяти противостояниях, Венеция забивает больше всех в Серии В.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В очном противостоянии первого круга Серии В, домашнюю победу праздновала Венеция – 1:0, еще раз соперники пересекались в Кубке Италии, Специя играла дома и выиграла в серии пенальти, после 2:2 в основное время.

Специя не проигрывает на своем поле пять встреч подряд, 3 победы и две ничьи.

Венеция играет в гостях с переменным успехом, 8 побед, 4 ничьи и 6 поражений.

Специя – Венеция Прогноз

Изначально командам давали одинаковые шансы на успех, но сейчас хозяева превратились в небольших фаворитов. Типичный матч, в котором игра будет идти на три результата, обе команды сохраняют мотивацию. Предлагаем сделать ставку на Х2 – гости не проиграют.

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