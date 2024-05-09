ПСВ не будет выкупать контракт американского защитника у Барселоны
Новости футбола Сегодня, 16:35
twitter.com/PSV
Правый защитник ПСВ Сержиньо Дест летом вернется в Барселону, которой принадлежат права на футболиста.
Как сообщает AD, ПСВ решил не активировать опцию выкупа Деста, несмотря на то, что клуб был очень доволен его игрой на протяжение сезона.
Дело в том, что в концовке сезона Дест порвал крестообразные связки колена, из-за чего выбыл до начала 2025 года.
Известно, что в Барселоне не рассчитывают на Деста, поэтому зимой 2025 она будет искать для него новый клуб.
В текущем сезоне Дест сыграл за ПСВ 37 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 7 ассистов.
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