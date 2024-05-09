Первая ракетка мира стартовала с убедительной победы на турнире WTA в Риме

Первая ракетка мира Ига Свентек провела свой стартовый матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Польская теннисистка стартовала с убедительной победы над представительницей США Бернардой Перой (№77 WTA) - 6:0, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час и 18 минут.

По ходу встречи Свентек использовала 6 из 15 брейк-пойнтов и не совершила ни одной двойной ошибки.

Это была третья встреча соперниц - и во всех одержала победы польская теннисистка. Свентек одержала 33-ю победу в 37 встречах этого года.

В следующем раунде первая ракетка мира сыграет против россиянки Юлии Путивцевой.

На прошлой неделе Ига выиграла грунтовый турнир в Мадриде, взяв реванш у Арины Соболенко.