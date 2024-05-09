Первая ракетка мира стартовала с убедительной победы на турнире WTA в Риме
Новости тенниса Сегодня, 16:43
Фото: twitter.com/WTA
Первая ракетка мира Ига Свентек провела свой стартовый матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
Польская теннисистка стартовала с убедительной победы над представительницей США Бернардой Перой (№77 WTA) - 6:0, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час и 18 минут.
По ходу встречи Свентек использовала 6 из 15 брейк-пойнтов и не совершила ни одной двойной ошибки.
Это была третья встреча соперниц - и во всех одержала победы польская теннисистка. Свентек одержала 33-ю победу в 37 встречах этого года.
В следующем раунде первая ракетка мира сыграет против россиянки Юлии Путивцевой.
На прошлой неделе Ига выиграла грунтовый турнир в Мадриде, взяв реванш у Арины Соболенко.
- WTA 1000, Рим
2-й раунд
Ига Свентек (Польша, 1) — Бернарда Пера (США, 77) - 6:0, 6:2
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