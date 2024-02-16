Лестер – Мидлсбро прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч Победа Лестер Коэф.: 1.62 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Лестер свой матч 33-го тура Чемпионшипа проведёт в субботу вечером на "Кинг Пауэр", куда в гости пожалует Мидлсбро. Возникнут ли проблемы у "лисиц" в этом противостоянии? Предлагаем прогноз на этот поединок от экспертов Dailysports.

Лестер

Врядли что-то помешает команде Энцо Марески в следующем сезоне сыграть в элитном дивизионе. Лестер идёт на первой строчке и на текущий момент опережает ближайшего конкурента в лице Лидса на целых 12 очков. В рамках предыдущего тура Лестер дома принимал Шеффилд Уэнсдей и уже в первом тайме добился перевеса в два мяча, а после перерыва спокойно довёл матч до победного результата. Эта победа стала для "лисиц" четвёртой кряду в чемпионате, тогда как беспроигрышная серия насчитывает пять поединков. Лестер дома проиграл два матча осенью - Лидсу и Халлу, выиграв в 13-ти матчах из 16-ти.

Мидлсбро

«Смогги» являются крепкими середняками Чемпионшипа. Команда, пожалуй, уже доигрывает сезон, решив все свои проблемы. До первой шестёрки дотянуться будет непросто – отставание в семь очков хоть и выглядит не особо критичным, но при такой плотности в таблице с трудом верится в столь стремительный подъём. Да и результаты у «Боро» в последних турах явно намекают, что команда не особо вкалывает не поле. Посреди недели Мидлсбро проиграл на выезде Престону (1:2), а на выходных в домашнем матче Бристоль Сити (1:2). А ведь это соседи по турнирной таблице, которых как раз надо обыгрывать, если мечтаешь попасть в элиту. В общей сложности команда Майкла Каррика не может выиграть уже в четырёх матчах подряд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Одним из тех, кому в этом сезоне проиграл Лестер стал Мидлсбро. Матч первого круга принёс победу «Боро» со счётом 1:0. Причём счёт абсолютно по делу!

На выезде Мидлсбро не может обыграть «Лисиц» с сентября 2001 года. В семи последующих матчах на «Кинг Пауэр» Лестер оформил три победы

Лестер – Мидлсбро прогноз

Букмекеры считают Лестер фаворитом и дают на победу хозяев очень даже неплохой коэффициент – 1.62. Приэтом гости не досчитаются сразу пяти игроков из-за травм. Считаем, что стоит брать здесь «Победу Лестера».

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