Плимут – Лидс прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч П1(+1,5) Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Субботнюю программу 33-го тура Чемпионшипа начнёт матч на "Хоум Парк", где местный Плимут примет Лидс. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Плимут

"Пилигримы" не могут похвастаться стабильной игрой в текущем сезоне и после 31-го тура занимают в турнирной таблице только 15-е место. От зоны вылета Плимут отделает восемь очков, так что запас прочности у команды Иана Фостера есть. Главное набирать очки и не разбрасываться ними, как это случилось в прошлом туре. "Зелёная армия" принимала дома одного из лидеров в лице Ковентри и вела в счёте 2:1, однако пропустила на шестой компенсированной минуте. Стоит отметить, что Плимут дома не проигрывает вот уже в девяти матчах чемпионата - с начала октября 2023 года. К слову, Лидс тоже смог добыть победу в Кубке Англии здесь лишь в дополнительное время (1:4).

Лидс

Для команды Даниеля Фарке это будет уже второй матч против "пилигримов" в этом месяце. И если ничья в Кубке катастрофой не стала, то вот потеря очков в предстоящем матче может привести к тому, что Лидс покинет вторую строчку в турнирной таблице. На текущий момент "белые" опережают Саутгемптон на два балла и "святые" очень ждут осечек от Лидса. Но вот дождётся ли? Посреди недели команда Даниэля Фарке на выезде разгромила Суонси со счётом 4:0. Эта победа продлила победную серию Лидса до семи поединков, так что "павлины" сейчас в отличной форме.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В пяти последних очных поединках этих команд проходила ставка на «Обе забьют»

Плимут не в состоянии обыграть этого соперника в родных стенах вот уже 34 года, при этом трижды в основное время побеждал Лидс

Плимут – Лидс прогноз

Букмекеры верят в победу Лидса в этом поединке. На победу «павлинов» дают коэффициент 1.49. С другой стороны, Плимут ну очень хорош в родных стенах. Не думаю, что «пилигримы» вновь допустят поражение с крупным счётом, как было в Кубке. Наша ставка «Победа Плимута с форой (+1,5)» с коэффициентом 1.70.

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