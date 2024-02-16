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Плимут – Лидс прогноз и ставки на матч 17 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Плимут - Лидс прогноз
Плимут Плимут
Чемпионшип Англия 17 фев 2024, 07:30 Плимут - Лидс
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Англия, Plymouth, Home Park
Лидс Лидс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+1,5)
Коэф.: 1.7
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Субботнюю программу 33-го тура Чемпионшипа начнёт матч на "Хоум Парк", где местный Плимут примет Лидс. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Плимут

"Пилигримы" не могут похвастаться стабильной игрой в текущем сезоне и после 31-го тура занимают в турнирной таблице только 15-е место. От зоны вылета Плимут отделает восемь очков, так что запас прочности у команды Иана Фостера есть. Главное набирать очки и не разбрасываться ними, как это случилось в прошлом туре. "Зелёная армия" принимала дома одного из лидеров в лице Ковентри и вела в счёте 2:1, однако пропустила на шестой компенсированной минуте. Стоит отметить, что Плимут дома не проигрывает вот уже в девяти матчах чемпионата - с начала октября 2023 года. К слову, Лидс тоже смог добыть победу в Кубке Англии здесь лишь в дополнительное время (1:4).

Лидс

Для команды Даниеля Фарке это будет уже второй матч против "пилигримов" в этом месяце. И если ничья в Кубке катастрофой не стала, то вот потеря очков в предстоящем матче может привести к тому, что Лидс покинет вторую строчку в турнирной таблице. На текущий момент "белые" опережают Саутгемптон на два балла и "святые" очень ждут осечек от Лидса. Но вот дождётся ли? Посреди недели команда Даниэля Фарке на выезде разгромила Суонси со счётом 4:0. Эта победа продлила победную серию Лидса до семи поединков, так что "павлины" сейчас в отличной форме.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В пяти последних очных поединках этих команд проходила ставка на «Обе забьют»
  • Плимут не в состоянии обыграть этого соперника в родных стенах вот уже 34 года, при этом трижды в основное время побеждал Лидс

Плимут – Лидс прогноз

Букмекеры верят в победу Лидса в этом поединке. На победу «павлинов» дают коэффициент 1.49. С другой стороны, Плимут ну очень хорош в родных стенах. Не думаю, что «пилигримы» вновь допустят поражение с крупным счётом, как было в Кубке. Наша ставка «Победа Плимута с форой (+1,5)» с коэффициентом 1.70.

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Прогноз на матч П1(+1,5)
Коэф.: 1.7
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