Лейпциг – Боруссия М прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч П1(-1,0) Коэф.: 1.59 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура немецкой Бундеслиги будет сыгран на "Ред Булл Арене", где местный Лейпциг примет гладбахскую Боруссию. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Лейпциг

Пожалуй, уже можно смело констатировать, что команда Марко Розе провалила отрезок после зимней паузы в Бундеслиге. Три кряду поражения от Айнтрахта, Байера и Штутгарта, небольшой просвет в виде победы над Унионом и потом снова осечка на выезде с Аугсбургом. Если бы "быки" обыграли мадридский Реал в первом матче Лиги чемпионов, то можно было бы всё списать на подготовку к плей-офф Лиги чемпионов.

Однако в домашнем матче со "сливочными" на пути к взятию ворот Реала возник Андрей Лунин, который словил кураж и не дал отличиться хозяевам. В итоге, проиграв 0:1 домашний матч, "быки" до минимума сократили свои шансы пробиться в следующий раунд. Выходит, надо возвращаться к делам в Бундеслиге, где Лейпциг идёт на пятой строчке и в лучшем случае будет вести борьбу за попадание в топ-4.

Боруссия М

Гладбахский клуб, в свою очередь, на протяжении всего сезона демонстрирует весьма посредственный уровень футбола. Не удивительно, что после 21-го поединка «жеребцы» идут лишь на 13-й строчке, находясь в шести очках от зоны вылета. В последних турах Бундеслиги команда Херардо Сеоане всё никак не в состоянии взять полноценные три очка.

Так, на минувших выходных Боруссия дома не подобрала ключи к воротам откровенного аутсайдера Дармштадта (0:0). Перед этим были два поражения от Баварии (1:3) и Аугсбурга (1:2), а также каким-то чудом добытое очко в выездном противостоянии с леверкузенским Байером (0:0). Добавим, что в 10 выездных поединках у «жеребцов» всего одна победа при 5-ти поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

«Быки» обыграли Боруссию в выездном матче первого круга со счётом 1:0 и эта победа стала для Лейпцига второй кряду

Лишь в одном поединке из 6-ти последних не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Лейпциг – Боруссия М прогноз

А есть ли у гладбахской Боруссии свой Андрей Лунин? Пожалуй, разозлённые «быки» оторвутся по полной программе в этом матче и обороне «жеребцов» не позавидуешь. И далеко не факт, что вратарь снова выручит, как в игре с Байером. Наша ставка «Победа Лейпцига с победой (-1.0)» с коэффициентом 1.59.

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