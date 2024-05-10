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Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Шахтер Донецк - Динамо Киев прогноз Фото: https://dynamo.kiev.ua/ Автор неизвестен
Шахтер Донецк Шахтер Донецк
Премьер-лига Украина 11 мая 2024, 11:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев
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Украина, Lviv, Арена Львов
Динамо Киев Динамо Киев
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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100%
1хБет 5.00
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11 мая мы станем свидетелями украинского эль-классико, свою встречу в рамках 28 тура чемпионата проведут Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Шахтер Донецк

Для «горняков» этот сезон не был самым ярким, финишировали третьими в группе Лиги Чемпионов, а в Лиге Европы далеко не зашли, так как уступили Марселю. Все хорошо на внутренней арене, где за три тура до конца чемпионата Шахтер лидирует с отрывом 4 очка. Чемпионство совсем близко, а есть еще возможность сделать «золотой дубль», так как команда сыграет в финале Кубка Украины против Ворсклы.

В последнем туре «горняки» легко обыграли Черноморец со счетом 3:0, на внутренней арене Шахтер не чувствует особой конкуренции, из-за этого клуб страдает в еврокубках, так как разница в классе соперников существенная.

Динамо Киев

Для киевлян этот сезон складывается не так плохо, скорее всего клуб останется без трофеев, но есть какая-то стабильность в игре и результатах. Динамо идет вторым в чемпионате, отставание от лидера составляет 4 очка, победа в предстоящей битве позволит сократить дистанцию до минимума.

В последнем туре киевляне разгромили Колос со счетом 5:0, что не стало неожиданностью, так как команда сейчас показывает хорошие результаты и много забивает. Есть неплохие предпосылки для следующего сезона, тренер Александр Шовковский дает шансы многим молодым игрокам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Шахтер одержал победу в очной встрече со счетом 1:0.
  • Шахтер находится на серии из 14 побед в чемпионате.
  • Динамо не проигрывает в 17 встречах кряду в УПЛ.

Шахтер Донецк – Динамо Киев Прогноз

В таком противостоянии букмекеры отдают преимущество «горнякам», битва состоится во Львове, поэтому какого-то фактора своего поля здесь не будет. Только победа киевлян сохранит интригу в чемпионской гонке, хотя одолеть главного соперника на внутренней арене будет сложно. Ожидаем интересного футбола на встречных курсах, считаем приемлемой ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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