Сабаленко одержала волевую победу в первом матче турнира WTA1000 в Риме

Арина Сабаленко провела первый матч на турнире Мастерс в Риме. Ее соперницей стала Кэт Волынец. Игра прошла в пятницу, 10 мая.

В первом сете Арина довольно неожиданно уступила со счетом 6:4. Однако уже во втором сете вторая ракетка мира смогла восстановить паритет в счете. Она забрала его 6:3. В дальнейшем Сабаленко уже не упустила своего шанса. Она победила 6:2 и забрала матч со счетом 2:1.

Арани Сабаленка выходит в 1/16 финала турнира WTA1000 в Риме, где сыграет против Даяны Ястремской. Матч пройдет в воскресенье, 12 мая.

Finishing Strong 💪@SabalenkaA wins 🔟 of the last 13 games to defeat a determined Volynets 4-6, 6-3, 6-2.#IBI24 pic.twitter.com/JRRcLv22j7 — wta (@WTA) May 10, 2024

Турнир WTA1000 в Риме. 1/32 финала

Волынец - Сабаленко - 1:2 (6:4, 3:6, 2:6, 2:6)