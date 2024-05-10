Сабаленко одержала волевую победу в первом матче турнира WTA1000 в Риме
Новости тенниса Сегодня, 15:55
Фото: https://twitter.com/TheTennisLetter
Арина Сабаленко провела первый матч на турнире Мастерс в Риме. Ее соперницей стала Кэт Волынец. Игра прошла в пятницу, 10 мая.
В первом сете Арина довольно неожиданно уступила со счетом 6:4. Однако уже во втором сете вторая ракетка мира смогла восстановить паритет в счете. Она забрала его 6:3. В дальнейшем Сабаленко уже не упустила своего шанса. Она победила 6:2 и забрала матч со счетом 2:1.
Арани Сабаленка выходит в 1/16 финала турнира WTA1000 в Риме, где сыграет против Даяны Ястремской. Матч пройдет в воскресенье, 12 мая.
Турнир WTA1000 в Риме. 1/32 финала
Волынец - Сабаленко - 1:2 (6:4, 3:6, 2:6, 2:6)
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