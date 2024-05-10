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Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Хуберт Хуркач - Рафаэль Надаль прогноз Фото: https://sport.radiozet.pl/ Автор неизвестен
Хуберт Хуркач Хуберт Хуркач
ATP Rome 2024 11 мая 2024, 07:00 Хуберт Хуркач - Рафаэль Надаль
Рим, Foro Italico
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Прогноз на матч Победа Хуберт Хуркач
Коэф.: 1.98
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100$
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Во втором круге теннисного турнира в Риме свою встречу проведут Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль. Прогноз на матч этих спортсменов подготовлен экспертами Dailysports.

Хуберт Хуркач

Польский теннисист хорошо знаком любителям тенниса, что вполне логично, спортсмену 27 лет, он занимает девятую строчку в мировом рейтинге. Хуркач относится к числу тех игроков, которые сильно подают и имеют большой рост, 196 см. Больших успехов в этом сезоне не было, хотя удалось выиграть грунтовый турнир в Эшториле, состав не выделялся звездами, поляк был вторым сеяным.

В Риме спортсмен пропускал первый круг, а во втором сыграет против живой легенды мирового тенниса. Такого Рафу можно побеждать, главное не перегореть психологически.

Рафаэль Надаль

«Король грунта» пытается привыкнуть к любимому покрытию и выжимать максимум со своих встреч. В первом круге турнира в Риме Рафа хоть и выиграл, но игра оставила много вопросов, испанец играл против малоизвестного бельгийца Зизу Бергса, победа досталась очень тяжело, 4:6, 6:4, 6:3.

Надаль показал посредственный теннис, с такой игрой точно не ведут борьбу за титулы, и точно не за шлемы. Мы если о завершении карьеры наверняка преследуют Рафу, есть ощущение, что на прежний уровень он уже не сможет вернуться, даже на любимом грунте, не говоря уже о других покрытиях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Странно обнаружить тот факт, что ранее соперники между собой никогда не играли.
  • Хуркач в этом сезоне одержал 23 победы в 33 встречах.
  • У Надаля всего 10 игр, из которых в семи он побеждал.

Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль Прогноз

Изначально поляк котировался небольшим фаворитом, сейчас котировки практически равные. Пусть грунт и не является коронным покрытием поляка, мы считаем, что у него есть больше шансов на победу. Теннис Надаля не впечатляет, есть характер, воля к победе, но игра не та. Поставим на успех Хуркача.

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Прогноз на матч Победа Хуберт Хуркач
Коэф.: 1.98
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