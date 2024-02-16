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Вольфсбург – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 17 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Вольфсбург - Боруссия Д прогноз
Вольфсбург Вольфсбург
Бундеслига Германия 17 фев 2024, 09:30 Вольфсбург - Боруссия Д
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Германия, Wolfsburg, Фольксваген Арена
Боруссия Д Боруссия Д
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 22-го тура немецкой Бундеслиги состоится в субботу на "Фольксваген Арене", где местный Вольфсбург сыграет с дортмундской Боруссией. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Вольфсбург

"Волки" проводят один из худших сезонов за последнее время, ведь ранее команда стабильно вела борьбу за еврокубки, а сейчас обитает вблизи зоны вылета. По итогам 21-го матча в активе команды Нико Ковача 23 набранных балла и это на семь очков больше, чем у Кёльна, идущего на 16-й строчке. К слову, до еврокубковой зоны тоже всего девять очков, однако последние результаты указывают больше на то, что "волки" уж точно не за еврокубки бороться будут в концовке сезона. К игре против Дортмунда подопечные Нико Ковача подходят после выездного поражения от столичного Униона - 0:1. Этот результат продлил безвыигрышную серию "волков", которая теперь насчитывает шесть матчей.

Боруссия Дортмунд

Команда Эдина Терзича вполне бы могла вести борьбу за серебряную Салатницу, однако неудачная серия в концовке прошлого года больно ударила по амбициям «жёлто-чёрных». Интенсивно улучшать турнирное положение Боруссия принялась после зимней паузы и весьма преуспела в этом. В рамках прошлого тура «шмели» дома принимали Фрайбург и оформили победу со счётом 3:0. Эта победа стала четвёртой в крайних пяти турах Бундеслиги при всего одной осечке в выездном матче с Хайденхаймом (0:0). На текущий момент Боруссия вернулась на четвёртую строчку и имеет после 21-го тура 40 очков. Это на три балла больше, чем у Лейпцига, однако догнать лидеров в лице Байера и Баварии «шмелям» уже не суждено.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Боруссия обыграла «волков» в родных стенах со счётом 1:0
  • В крайних пяти поединках этих команд в 4-х случаях сильнее были дортмундцы
  • Вольфсбург обыграл «шмелей» в последнем домашнем матче в ноябре 2022 года, однако перед этим проиграл семь раз

Вольфсбург – Боруссия Дортмунд

Что-то подсказывает, что и на этот раз ближе к успеху будут всё-таки гости. Вольфсбург выглядит неуверенно и в родных стенах не может выиграть вот уже в 4-х матчах подряд. Наша ставка «Победа Боруссии с форой (0)» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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