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Верона – Ювентус прогноз и ставки на матч 17 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Верона - Ювентус прогноз
Верона Верона
Серия А Италия 17 фев 2024, 12:00 Верона - Ювентус
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Италия, Verona, М.А. Бентегоди
Ювентус Ювентус
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ювентус
Коэф.: 1.71
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 25-го тура итальянской Серии А состоится в субботу на "Маркантонио Бентегоди", где местная Верона сыграет с Ювентусом. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Верона

"Мастифы" вновь вынуждены вести борьбу за сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе. Напомним, в прошлом розыгрыше Серии А «жёлто-синие» в дополнительном матче за право остаться в элите обыграли Специю – 3:1. Теперь же Верона рискует отправиться в Серию Б без всяких дополнительных поединков, так как дела у "мастифов" складываются весьма посредственно. А ведь стартовала Верона с побед над Эмполи и Ромой, да вот только в последующих 14-ти поединках «жёлто-синим» не удалось выиграть ни разу. На текущий момент Верона занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Это на один балл меньше, чем у Сассуоло. В рамках предыдущего тура Верона сыграла вничью в выездном матче с Монцей (0:0).

Ювентус

Длительное время Ювентус наступал на пятки миланскому Интеру, однако из-за серии неудач в последних турах "зебры" практически лишили нас интриги в борьбе за золотые медали. Текущее отставание команды Массимилиано Аллегри от "змей" составляет целых семь очков. Это не говоря уже о том, что у миланской команды ещё и игра в запасе. Уступив в ключевой битве Интеру (0:1), в прошлом туре туринцы дома принимали Удинезе и умудрились проиграть со счётом 0:1. Отметим, что на выезде команда Массимилиано Аллегри в 12-ти поединках оформила 8 побед при двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге у Ювентуса возникли крупные проблемы в домашней встрече с Вероной. Победный мяч «зебры» забили лишь на 90+8 минуте
  • Эта победа стала четвёртой кряду для туринцев
  • В четырёх указанных поединках сыграла ставка на «Тотал меньше 2.5»

Верона – Ювентус прогноз

Если Ювентус оступится ещё и в матче с Вероной, то трудно представить, что ждёт команду после возвращения в Турин. Пора «зебрам» браться за ум, так что наша ставка «Победа Ювентуса» с коэффициентом 1.71.

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Прогноз на матч Победа Ювентус
Коэф.: 1.71
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100%
1хБет 5.00
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