Наполи – Дженоа прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч Тотал больше 2,0 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из поединков 25-го тура чемпионата Италии будет сыгран в субботу в Неаполе, где на "Стадио Диего Армандо Марадона" местный Наполи примет Дженоа. Удастся ли Наполи взять максимум очков в этом противостоянии? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Наполи

Команда Вальтера Мадзарри в текущем розыгрыше Серии А представляет бледную копию себя в прошлых сезонах. Не особо помогла неаполитанцам и отставка предыдущего тренера. Наполи всё также обитает в середине таблицы, без особых надежд на попадание в Лигу чемпионов, однако из борьбы за еврокубки "голубые" ещё не выпали. До Ромы, идущей на шестой позиции, лишь три очка. На минувших выходных Наполи проиграл Милану на выезде со счётом 0:1. Это поражение стало вторым в крайних пяти поединках Серии А. Усложняет ситуацию тот факт, что вскоре партенопейцам предстоит играть сразу на несколько фронтов, ведь стартует плей-офф Лиги чемпионов.

Дженоа

«Грифоны» создали хороший задел от зоны вылета и чувствуют себя очень уверенно, будучи крепким середняком Серии А. В активе «красно-синих» по итогам 24-х туров 29-ть набранных очков – это на десять баллов больше, чем у Вероны из зоны вылета. В последнее время, впрочем, результаты Дженоа не особо радуют. К примеру, на минувших выходных команда Альберто Джилардино дома противостояла Аталанте и потерпела крупное поражение со счётом 1:4. Этот результат прервал беспроигрышную серию «грифонов» в чемпионате Италии, которая насчитывала восемь поединков. Добавим также, что Дженоа не проигрывает в четырёх выездных играх Серии А кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 2:2, хотя перед этим в двух матчах подряд выигрывали неаполитанцы

В шести последних поединках этих команд проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Наполи не проигрывает «грифонам» в Неаполе с 22 февраля 2009 года, выиграв с тех пор в девяти матчах из 13-ти сыгранных

Наполи - Дженоа прогноз

В Неаполе поединки в текущем сезоне могут очень часто пойти не по плану, однако, чего здесь точно хватает, так это забитых мячей. Лишь в трёх домашних играх Наполи из 11-ти не зашла ставка на «Тотал больше 2.5». Наша ставка здесь «Тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.60.

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