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"Большая победа". Артета прокомментировал успех Арсенала на Олд Тарффорд

Новости футбола Сегодня, 15:58
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
"Большая победа". Артета прокомментировал успех Арсенала на Олд Тарффорд Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета в интервью Sky Sports прокомментировал успех канониров на Олд Тарффорд в 37-м туре АПЛ. Арсенал обыграл Манчестер Юнайтед (1:0) благодаря голу Леандро Троссара.

"Мы знаем, насколько тяжело побеждать на Олд Траффорд, поэтому мы выиграли здесь только два раза в 21 матче. Мы начали игру очень хорошо, гол повлиял на то, что нам пришлось делать с мячом. Отношение всей команды, то, как Хаверц все время гонялся за соперниками, дисциплина и создание очень важных привычек сегодня были на высоком уровне. Это коллективная победа.

Мы очень рады победе, особенно тому, что мы сделали во втором тайме. Это еще один шаг, который должна сделать команда, чтобы стать еще более доминирующей. Но сегодня это была высокая ставка. У вас нет права на ошибку, это большие команды, которые усложняют вам задачу, и у вас есть воля к победе, это эмоционально.

Сегодня мы хотели открыть дверь в последний тур перед нашими людьми, наши семьи будут там, давайте вместе создадим самый прекрасный день.

У нас есть спасательный круг в лице Тоттенхэма? Мы обязательно будем смотреть их матч против Сити. Мы смотрим все игры. Нам нужен результат. Это футбол, шансы есть всегда", - сказал Артета.

Канониры сохранили за собой первую строчку, обойдя Манчестер Сити на 1 очко. Но у горожан остается игра в запасе. В заключительном туре команда Микеля Артеты сыграет с Эвертоном.

Во вторник, 14 мая, Ман Сити в Лондоне сыграет против Тоттенхэма, а в следующее воскресенье примет на своем поле Вест Хэм.

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