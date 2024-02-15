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Сельта – Барселона прогноз и ставки на матч 17 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Сельта - Барселона прогноз
Сельта Сельта
Ла Лига Испания 17 фев 2024, 12:30 Сельта - Барселона
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Испания, Vigo, Абанка Балаидос
Барселона Барселона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.89
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 25-го тура чемпионата Испании будет сыгран в субботу в Виго, где на арене "Эстадио Балаидос" местная Сельта примет Барселону. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Сельта

В текущем сезоне "небесные" вынуждены вести борьбу за выживание. На текущий момент команда Рафаэля Бенитеса занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 24-х поединках "кельты" набрали всего 20-ть очков, выиграв при этом всего в четырёх матчах. Отрыв от зоны вылета у команды минимальный, всего-то три очка, так что вся борьба за сохранение прописки у Сельты впереди. Особенно это очевидно при взгляде на последние результаты команды. Так, в прошлом туре подопечные Рафы Бенитеса проиграли на выезде со счётом 2:3 Хетафе. Это поражение стало уже третьим в крайних пяти матчах Ла Лиги при всего одной победе над Осасуной (3:0).

Барселона

Стоит признать, Барселона также проводит откровенно слабый сезон. Разумеется, «слабый» в плане привычных ожиданий от команды Хави. Каталонский клуб довольно часто допускает осечки, что приводит к тому, что прямые конкуренты в борьбе за золотые медали увеличивают отрыв. К примеру, в рамках предыдущего тура Барселона дома принимала Гранаду и сыграла лишь вничью 3:3. Несколькими турами ранее «сине-гранатовые» уступили на «Камп Ноу» Вильярреалу со счётом 3:5. Причём поражение от «подводников» последовало сразу же после вылета из Кубка Испании от Атлетика. Череда неудач привела не только к тому, что Реал оторвался на 10 очков, но и к уходу Хави этим летом. А ведь впереди у «кулес» ещё и матчи Лиги чемпионов против Наполи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Барселона не без проблем обыграла Сельту на «Камп Ноу» - 3:2. По ходу игры «небесные» вели 2:0, а все свои мячи «сине-гранатовые» забили после 81-й минуты
  • Матчи на поле Сельты непростое испытание для Барселоны, ведь они выиграли только один матч из 5-ти последних, проиграв при этом дважды

Сельта – Барселона прогноз

«Небесные» не выглядят командой, которая сейчас сможет обыграть Барселону даже в родных стенах. Рискнём предположить, что каталонцы оформят минимальную победу. Наша ставка «Победа Барселоны» с коэффициентом 1.89.

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Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.89
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