Пора на покой? Турецкий клуб попрощался с бывшим одноклубником Роналду
Новости футбола Сегодня, 12:13
Пора на покой? Турецкий клуб попрощался с бывшим одноклубником Роналду
Чемпиону Европы в составе сборной Португалии и победителю Лиги чемпионов в составе Манчестер Юнайтед Луишу Нани после отхода со стана «манкунианцев» не удается найти себе постоянное пристанище.
Так, после отхода с Манчестер Юнайтед в 2015 году португалец сменил уже семь клубов и летом 2023 года подписал контракт с турецкой Аданой Демирспор, подписав контракт на один сезон. Правда, соглашение 37-летнего вингера с клубом по согласию сторон было расторгнуто за полтора месяца до его окончания.
В турецкой команде Нани провел 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста, но более он известен по выступлениям за Спортинг и Манчестер Юнайтед, и именно в английском коллективе португалец в 2007-2014 годах достиг самых громких достижений.
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