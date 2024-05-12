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Рейнджерс – ФК Данди прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Рейнджерс - Данди прогноз Фото: rangers.co.uk / Автор неизвестен
Рейнджерс Рейнджерс
Премьер-лига Шотландия 14 мая 2024, 14:30 Рейнджерс - Данди
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Шотландия, Glasgow, Ibrox Stadium
Данди Данди
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Рейнджерс и тотал меньше 4,5
Коэф.: 1.68
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Один из поединков 37-го тура шотландской Премьер-Лиги будет сыгран во вторник в Глазго, где на "Айброкс Стэдиум" местный Рейнджерс примет ФК Данди. Возникнут ли проблемы у хозяев? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Рейнджерс

"Джерс" ведут борьбу за золото с Селтиком, однако в последних турах их позиции серьёзно ухудшились. Казалось бы, не так давно "плюшевые мишки" лидировали в Премьер-Лиге, однако серия из трёх поединков без побед привела к тому, что Селтик вышел на первое место.

Ситуация ещё больше ухудшилась после минувших выходных, когда Рейнджерс в очном противостоянии проиграл на выезде Селтику со счётом 1:2. Все главные события этого поединка вместились в пять минут в конце первого тайма, когда "Кельты" забили дважды на 35-й и 38-й минуте, на что "Джерс" ответили точным выстрелом на 40-й минуте. В итоге Селтик опережает Рейнджерс уже на шесть очков.

ФК Данди

"Тёмно-синие" смогли пробиться в чемпионскую группу шотландской Премьер-Лиги, однако шансы зацепиться за еврокубковые позиции минимальные. На текущий момент команда Тони Доэрти занимает шестое место в турнирной таблице, имея за спиной 41 набранное очко. От пятой позиции ФК Данди отделяет уже пять очков.

В последнем туре подопечные Тони Доэрти проводили выездной матч против Хартса в котором уступили с крупным счётом 0:3. Это поражение стало для "тёмно-синих" уже третьим кряду, тогда как выиграть команда не может в шести матчах подряд, лишь дважды зацепившись за очки. Что касается выездной статистики, то в пяти последних гостевых встречах Данди оформил только одну победу при трёх поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне Рейнджерс оформил две победы над «тёмно-синими», однако в последнем матче Данди смог зацепиться за ничью
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Победная серия Рейнджерс в домашних поединках с этим соперником насчитывает 17-ть матчей

Рейнджерс – ФК Данди прогноз

Букмекеры не сомневаются в том, что «Джерс» оформят победу в этом поединке. На победу хозяев дают очень скромный коэффициент 1.14. Считаем, что здесь стоит взять «Победа Рейнджерс и Тотал меньше 4.5» с коэффициентом 1.68.

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Прогноз на матч Победа Рейнджерс и тотал меньше 4,5
Коэф.: 1.68
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