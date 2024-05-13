Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем против Тулузы

Прощание Килиана Мбаппе с ПСЖ проходит совсем не так, как того хотелось бы звездному французскому нападающему.

Перед его последним домашним матчем в Лиге 1 против Тулузы (1:3) большая часть болельщиков громко свистела, когда диктор на стадионе объявил, что Мбаппе выходит в стартовом составе. Однако самый неприятный эпизод произошел еще раньше.

Как сообщает Le Parisien, перед игрой президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи встретился с Мбаппе в отдельной комнате для частной беседы. Они не общались тет-а-тет с февраля, когда Мбаппе сообщил президенту, что не продлит контракт.

Во время беседы Аль-Хелаифи спросил у Мбаппе, почему в прощальном видео он поблагодарил всех в команде, включая персонал, но не слова не сказал о президенте клуба.

В итоге, как сообщают очевидцы, между Мбаппе и Аль-Хелаифи начался громкий скандал, который перерос в драку.

Сообщается, что из-за плохих отношений с Аль-Хелаифи практически исключена вероятность того, что Мбаппе вернется в ПСЖ в конце карьеры.

Напомним, новым клубом Мбаппе станет Реал Мадрид. Ожидается, что официально о его трансфере чемпионі Испании объявят после финала Лиги чемпионов УЕФА против Боруссии Дортмунд.