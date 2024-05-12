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Главная Прогнозы Роял АМ – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Роял АМ – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Роял АМ - Мамелоди Сандаунс прогноз Фото: sundownsfc.co.za / Автор неизвестен
Роял АМ Роял АМ
Премьер-лига ЮАР 14 мая 2024, 13:30 Роял АМ - Мамелоди Сандаунс
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Южно-Африканская Республика,
Мамелоди Сандаунс Мамелоди Сандаунс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.64
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку

Перенесённый поединок 9-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в Дурбане, где на стадионе "Четсворт Стэйдиум" местный Роял АМ примет Мамелоди Сандаунз. Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Роял АМ

"Твихли Твала" ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В 27-ми поединках Роял АМ оформил только восемь побед при 14-ти поражениях. С 29-тью очками команда занимает 14-е место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги, опережая тот же Ричардс Бей из зоны вылета всего на два очка.

С другой стороны, у Роял АМ есть матч в запасе, однако вся суть в том, что это поединок против лидера и на много очков, разумеется, хозяева не рассчитывают. Особенно учитывая тот факт, что в последних матчах подопечные Джона Мадуки выглядят очень плохо. Так, они проиграли на выходных выездной матч тому же Мамелоди Сандаунз со счётом 0:1 и это поражение было четвёртым кряду для команды, тогда как выиграть команда не может в пяти поединках подряд.

Мамелоди Сандаунз

Команда Рулани Моквены занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе после 26-ти сыгранных туров 66-ть набранных очков. Это на 16 очков больше, чем у идущего на второй строчке Стелленбоша и при этом у "Сандаунз" ещё и два матча в запасе.

В последнем матче Мамелоди Сандаунз принимал на своём поле Роял АМ и обыграл соперника со счётом 1:0. Эта победа стала четвёртой для "Сандаунз" в последних пяти поединках во всех турнирах. Кроме этого Мамелоди Сандаунз обыграли в рамках полуфинальной стадии Кубка Южной Африки Стелленбош, оформив выездную победу со счётом 2:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Победная серия Мамелоди Сандаунз в противостоянии с этим соперником насчитывает семь поединков во всех турнирах
  • Лишь в одном матче из шести последних не сыграл вариант ставки на «Тотал больше 2.5»
  • Обе команды забивали в четырёх матчах из шести последних

Роял АМ – Мамелоди Сандаунз прогноз

Как видим, судьбе быдло угодно, чтобы команды два матча чемпионата провели с разницей в три дня. В первом поединке «Сандаунз» хоть и играл дома и был фаворитом, ограничился минимальной победой. Считаем, что к очередной схватке гости подойдут более сконцентрированными и оформят более уверенную победу. Наша ставка «Обе забьют – Нет» с коэффициентом 1.64.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.64
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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