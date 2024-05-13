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После отказа нескольких тренеров Бавария приняла неожиданное решение

Новости футбола Сегодня, 13:25
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
После отказа нескольких тренеров Бавария приняла неожиданное решение Alexander Hassenstein/Getty Images

Неопределенность относительно имени следующего главного тренера Баварии продолжает лишь наростать.

Как сообщает Bild, предыдущим тренером, с которым Баварии не удалось договориться является Оливер Гласнер, который лишь недавно начал работать с Кристал Пэлас. Мюнхенцы предложили за него английскому клубу 18 миллионов, но Кристал Пэлас потребовал 100 миллионов.

Таким образом, Бавария уже не смогла договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и Гласнером. С другими кандидатами, имена которых появлялись в СМИ, переговоров не было.

В связи с этим, по информации Кристиана Фалька, в Баварии обсуждают вариант с тем, что Томас Тухель останется главным тренером и на следующий сезон. Хотя ранее все официальные особы, включая самого Тухеля, такой вариант исключали.

Напомним, по результатам текущего сезона Бавария впервые за 11 лет не выиграла ни одного титула. Она занимает второе место в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов проиграла Реалу Мадрид на стадии 1/2 финала. В Кубке Германии Бавария сенсационно вылетела от Саарбрюкена из Третьей лиги.

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