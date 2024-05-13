Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом
Новости футбола Сегодня, 14:00
Fran Santiago/Getty Images
Старт европейской карьеры бразильского нападающего Барселоны Витора Роке совсем не задался.
Как сообщает Cadena SER, Роке разочаровал спортивного директора Барселоны Деку и главного тренера команды Хави. Они оба сошлись на том, что бразилец должен покинуть команду летом.
Однако пока что неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер. Ранее агент Роке заявлял, что его клиент не согласится на аренду.
Также сообщается, что Роке может вернуться в Бразилию. Фламенго уже провел первый раунд переговоров с представителями Роке и самим футболистом.
Только зимой этого года Барселона купила Роке у Атлетико Паранаэнсе за 40 миллионов евро. Он выходил на поле в 11 матчах Ла Лиги, в которых отметился 2 голами.
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