Алехандро Табило — Карен Хачанов прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Карен Хачанов Коэф.: 1.56 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках четвертого круга престижного турнира АТР серии Мастерс в Риме состоится поединок между Алехандро Табило и Кареном Хачановым. Встреча пройдет во вторник, 14 мая. Начало игры запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Алехандро Табило

26-летний чилиец является автором главной сенсации на текущем турнире. Табило занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге и стартовал со второго круга на римском Мастерсе, где обыграл в двух сетах немца Янника Ханфманна. На следующей стадии все пророчили вылет Алехандро, однако он сенсационно довольно легко разобрался с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем. Матч завершился победой чилийца в двух партиях — 6:2, 6:3.

Карен Хачанов

Хачанов неплохо выступает на грунте и текущий Мастерс не стал исключением. Россиянин разобрался с Александром Шевченко и Франсиско Черундоло, не отдав соперникам ни одной партии. В Монте-Карло и Мадриде Карена остановили Стефанос Циципас и Янник Синнер соответственно. Табило в этом плане выглядит соперником куда скромнее, а значит Хачанов имеет хороший шанс пробиться в четвертьфинал.

Интересные факты и личные встречи

Победная серия Табило насчитывает уже шесть матчей кряду.

Хачанов с Индиан-Уэллса не проигрывал соперникам, которые ниже него в рейтинге.

Между собой теннисисты встречались лишь раз. Было это в 2022-м году в Нидерландах на траве. Тогда Карен добился уверенной победы.

Алехандро Табило — Карен Хачанов Прогноз

Несмотря на то, что Табило выбил Джоковича, именно его соперник считается фаворитом этой встречи. Полагаю, что у Хачанова больше шансов пробиться в четвертьфинал и поставлю на его победу.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram